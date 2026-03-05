生成型人工知能保険市場：人工知能が引受業務と保険金請求業務を変革し、2029年までに約40億ドル規模へ
保険業務の各工程における人工知能導入の急速な拡大により、保険契約の自動生成、迅速な保険金請求処理、そしてより精密なリスク分析が可能になっています
保険バリューチェーン全体で進む人工知能主導の変革
保険会社は、複雑なデータ環境の管理、業務効率の向上、顧客エンゲージメントの強化を目的として、高度な人工知能技術の導入を進めています。生成型人工知能技術は、保険契約の作成の自動化、保険金請求評価の効率化、そして構造化データおよび非構造化データの大量分析による洞察の抽出を可能にしています。デジタル変革が保険業界の構造を変える中で、生成型人工知能ソリューションは意思決定の高度化、不正検知の強化、そして個別化された保険サービスの提供において重要な役割を担うようになっています。
より広い技術分野の中で、生成型人工知能保険市場は専門性の高い急成長分野となっています。親市場である人工知能市場は2029年までに約2,500億ドルに達すると予測されており、そのうち生成型人工知能保険市場は約1.6%を占めると見込まれています。一方、より広範な情報技術産業は2029年までに1兆2,7110億ドルに達すると予測されており、生成型人工知能保険市場はその約0.03%を占めると見込まれています。
北米と米国が市場成長を主導
北米は2029年までに保険分野における生成型人工知能導入の最大地域市場になると予測されており、市場規模は約14億2,200万ドルに達すると見込まれています。地域市場は2024年の4億4,800万ドルから年平均成長率26%で拡大すると予測されています。保険会社によるデジタル変革投資の拡大と高度な人工知能技術の普及が市場拡大を加速させています。地域の保険会社は、不正検知の強化、リスク評価能力の向上、そして個別化された保険サービスの提供のために生成型人工知能ツールの導入を進めています。
この地域の中でも、米国は最大の国別市場となる見込みであり、2029年には約12億9,800万ドルに達すると予測されています。市場は2024年の4億400万ドルから年平均成長率26%で拡大すると見込まれています。保険金請求文書、顧客とのやり取り、保険契約管理システムから生成される非構造化データの増加が市場成長を支えています。また、保険業務における人工知能エージェントの利用拡大により、業務の自動化、運用効率の向上、そして迅速な意思決定のためのリアルタイム洞察の生成が可能になっています。
機械学習が技術導入を主導
主要技術の中では、機械学習が2029年の生成型人工知能保険市場で最大の分野となり、市場全体の約50%、金額にして約19億8,100万ドルを占めると予測されています。
機械学習技術は、保険会社が大量の契約者データを分析し、パターンや異常を検出し、予測分析能力を強化することを可能にします。これにより、引受の精度向上、保険金請求処理の自動化、そして不正検知プロセスの強化が実現されています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343287/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343287/images/bodyimage2】
クラウド導入が拡張可能な人工知能活用を支援
クラウド型導入モデルは生成型人工知能保険市場で主流となる見込みであり、2029年には市場の78%、約31億3,000万ドルを占めると予測されています。
クラウド基盤は、拡張可能な計算資源、柔軟な導入形態、そしてリアルタイムデータ処理能力を提供します。これにより保険会社は既存の保険システムと人工知能技術を統合しながら、インフラコストを抑え、技術革新の速度を高めることができます。
保険バリューチェーン全体で進む人工知能主導の変革
保険会社は、複雑なデータ環境の管理、業務効率の向上、顧客エンゲージメントの強化を目的として、高度な人工知能技術の導入を進めています。生成型人工知能技術は、保険契約の作成の自動化、保険金請求評価の効率化、そして構造化データおよび非構造化データの大量分析による洞察の抽出を可能にしています。デジタル変革が保険業界の構造を変える中で、生成型人工知能ソリューションは意思決定の高度化、不正検知の強化、そして個別化された保険サービスの提供において重要な役割を担うようになっています。
より広い技術分野の中で、生成型人工知能保険市場は専門性の高い急成長分野となっています。親市場である人工知能市場は2029年までに約2,500億ドルに達すると予測されており、そのうち生成型人工知能保険市場は約1.6%を占めると見込まれています。一方、より広範な情報技術産業は2029年までに1兆2,7110億ドルに達すると予測されており、生成型人工知能保険市場はその約0.03%を占めると見込まれています。
北米と米国が市場成長を主導
北米は2029年までに保険分野における生成型人工知能導入の最大地域市場になると予測されており、市場規模は約14億2,200万ドルに達すると見込まれています。地域市場は2024年の4億4,800万ドルから年平均成長率26%で拡大すると予測されています。保険会社によるデジタル変革投資の拡大と高度な人工知能技術の普及が市場拡大を加速させています。地域の保険会社は、不正検知の強化、リスク評価能力の向上、そして個別化された保険サービスの提供のために生成型人工知能ツールの導入を進めています。
この地域の中でも、米国は最大の国別市場となる見込みであり、2029年には約12億9,800万ドルに達すると予測されています。市場は2024年の4億400万ドルから年平均成長率26%で拡大すると見込まれています。保険金請求文書、顧客とのやり取り、保険契約管理システムから生成される非構造化データの増加が市場成長を支えています。また、保険業務における人工知能エージェントの利用拡大により、業務の自動化、運用効率の向上、そして迅速な意思決定のためのリアルタイム洞察の生成が可能になっています。
機械学習が技術導入を主導
主要技術の中では、機械学習が2029年の生成型人工知能保険市場で最大の分野となり、市場全体の約50%、金額にして約19億8,100万ドルを占めると予測されています。
機械学習技術は、保険会社が大量の契約者データを分析し、パターンや異常を検出し、予測分析能力を強化することを可能にします。これにより、引受の精度向上、保険金請求処理の自動化、そして不正検知プロセスの強化が実現されています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343287/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343287/images/bodyimage2】
クラウド導入が拡張可能な人工知能活用を支援
クラウド型導入モデルは生成型人工知能保険市場で主流となる見込みであり、2029年には市場の78%、約31億3,000万ドルを占めると予測されています。
クラウド基盤は、拡張可能な計算資源、柔軟な導入形態、そしてリアルタイムデータ処理能力を提供します。これにより保険会社は既存の保険システムと人工知能技術を統合しながら、インフラコストを抑え、技術革新の速度を高めることができます。