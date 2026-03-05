山岳アスリート丹羽薫選手の挑戦を応援 創業50周年の明日香野がクラウドファンディングを通じて和菓子をお届け
『「ちょっと食べる」喜びを毎日世界へ』をミッションに、和菓子を50年間お届けし続けている明日香野は、山岳アスリート・丹羽薫選手の2026年シーズンの挑戦を応援しています。丹羽選手が実施している海外トレイルレース遠征費を募るクラウドファンディングにおいて、明日香野はご支援いただいた方々に和菓子をお渡しいたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343264/images/bodyimage1】
50歳を迎えてなお世界のトレイルランニングレースで走り続けている丹羽選手。日本の第一人者として、海外レースでの女子総合表彰台を目指し、参加費や渡航費、滞在費などの遠征費用350万円を目標にクラウドファンディングを行なっています。2017年からクラウドファンディングを活用して海外遠征を実施し、同年には世界最高峰のトレイルレース「UTMB」において女子総合4位入賞を果たすなど、数々の実績を重ねてきました。
2026年に挑戦を予定しているのは、昨年の涙のリタイアから再挑戦を誓う『Tor des Glaciers』（イタリア・450km）、世界屈指の過酷さを誇る100マイルレース『RINJANI 100』（インドネシア・162km）、そして難易度の高い『Verbier St. Bernard by UTMB』（スイス・140km）の3レースです。
丹羽選手の挑戦を支える皆さまに、明日香野は「ちょっと食べる喜び」として和菓子の詰め合わせをお届けします。長距離レースに挑むアスリートのエネルギー源としてだけでなく、挑戦を応援する気持ちを分かち合い、和菓子を通じたサポートを行ってまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343264/images/bodyimage2】
明日香野のグループ会社であるルーセントもクラウドファンディングの特典として、イタリア製超軽量トレッキングポール「N&W Curve（ニューカーブ）カーボンカスタムモデル」を提供。こちらはすでに満枠となりました。
このほか、支援金額に応じて、ザックに企業ロゴをプリント、Salomonのウェアやザック、リカバリーシューズ、finetrackのレインウェアやベースレイヤーなどが用意されています！
明日香野はこれからもルーセントとともに、丹羽選手の挑戦を応援してまいります。
丹羽薫選手のクラウドファンディングは2026年3月30日まで実施予定です。3月4日現在で、目標金額350万円の?67％となる?約230万円を超えるご支援をいただいています。詳細は下記のクラウドファンディングページ（Kibidango内）をご覧ください。
■丹羽薫 ― 日本人女子初の表彰台へ再挑戦 450kmの山岳レース トルデグラシエ
https://kibidango.com/projects/2906
＜サイト掲載内容（抜粋）＞
インドネシア・スイス・イタリア
難攻不落のレースに挑む！
世界のウルトラトレイルレースで表彰台を目指す
2026年は昨年敗退したトレイルレースTor des Glaciers 450kmに再挑戦します。そこで表彰台に立つためには、試走を万全にする必要があります。また、世界一過酷な100マイルレースRINJANI 100や、ケガで参加できなかったVerbier St. Bernard by UTMB で表彰台を目指して走ります。
51歳になってもやればできるという夢や希望を皆さんにお届けしたいと思いますので、この活動にかかる費用＆遠征費のご支援をよろしくお願いいたします。
＜2026年の挑戦＞
5月『RINJANI 100』（162km／D+13,646m・インドネシア）
7月『Verbier St. Bernard by UTMB』（140km／D+9,300m・スイス）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343264/images/bodyimage1】
