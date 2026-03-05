欧州の中小企業向け低接触型ITサービス管理（ITSM）ソリューション市場は、過去の年平均成長率14.5%で拡大し、2030年までに年平均成長率13.2%で成長する見込み
自動化を重視したサービス管理プラットフォームは、中小企業が技術的な複雑さや管理負担を抑えながらIT運用を効率化することを可能にしています。
中小企業における簡素化された情報技術サービス運用への需要拡大
欧州の中小企業は、デジタル基盤の拡大に伴い、体系的な情報技術サービス管理システムへの投資を増やしています。企業がクラウド型業務アプリケーション、遠隔勤務ツール、そして接続された業務システムへの依存を強めるにつれて、効率的な情報技術障害管理とサービス運用の必要性が高まっています。低接触型情報技術サービス管理ソリューションは、管理上の複雑さを抑えながら、小規模組織でも大規模な技術チームを必要とせず安定した情報技術運用を維持できるよう設計されています。
欧州の中小企業向け低接触型情報技術サービス管理ソリューション市場は、2025年に19億4060万ドルに達し、2020年以降年平均成長率14.5%で拡大しました。中小企業におけるデジタル化の進展が今後も強い需要を支えると見込まれており、市場は2030年までに36億880万ドルへ拡大し、年平均成長率13.2%で成長すると予測されています。さらに長期的には、2029年以降年平均成長率12.0%で拡大し、2035年には63億6270万ドルに達すると見込まれています。
低接触型情報技術サービス管理ソリューション導入に影響する課題
需要が強い一方で、中小企業での導入速度に影響を与えるいくつかの課題も存在します。最も大きな障壁の一つは予算の制約です。多くの中小企業は情報技術予算が限られており、導入コストが高いと認識される場合、先進的なサービス管理ツールの採用を延期する可能性があります。
もう一つの課題は既存の情報技術基盤との統合の複雑さです。多くの小規模企業は複数の独立した業務アプリケーションや従来型システムを利用しており、サービス管理プラットフォームを統合する際に困難が生じることがあります。
さらに、データセキュリティに対する懸念も制約要因となり得ます。特に厳格な欧州のデータ保護規制に従う必要がある業界では、この懸念が顕著です。また、小規模企業では社内の情報技術専門人材が不足していることが多く、高度なサービス管理機能の導入や活用を遅らせる可能性があります。
情報技術サービス管理ソフトウェアが現在の主要分野
ソリューション別では、2025年に情報技術サービス管理ソフトウェアが最大の分野となり、市場の47.1%、金額にして2億4660万ドルを占めました。これらのソリューションは、障害管理、サービス依頼の追跡、業務ワークフローの自動化といった基本機能を提供しながら、複雑な基盤を必要としないため、中小企業に広く採用されています。
情報技術サービス管理プラットフォーム分野は、2025年から2030年の間に最も速く成長すると予測されており、年平均成長率は14.0%です。プラットフォーム型のソリューションはより広範なサービス管理機能を提供し、複数の情報技術支援プロセスを一つの統合システムで管理できるようにします。
クラウド導入が情報技術サービス管理の利用拡大を促進
中小企業では導入の柔軟性とインフラ要件の低さから、クラウド型ソリューションがますます選ばれるようになっています。2025年にはクラウド型導入が市場の54.7%を占め、売上は2億8630万ドルでした。
クラウド型情報技術サービス管理システムは、企業が自社で設備を維持することなくサービス管理機能を導入できるため、情報技術資源が限られた小規模企業にとって特に魅力的です。この分野は予測期間中に最も速い成長が見込まれており、2025年から2030年の年平均成長率は13.8%と予測されています。
