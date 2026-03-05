毎日の“ステインクレンジング”が叶える、透明感のある自然な白さと輝き――歯に優しくしっかり落とし、ツヤのある仕上がりへ導くサンスター Ora² PREMIUMの独自技術

サンスター株式会社







「自信あふれる笑顔で、自分らしく。」そんな思いから、歯の白さを意識する人も増えています。その白さを妨げるのが「ステイン（着色汚れ）」。毎日の飲食で歯についたステインは日々蓄積され、やがて目立つようになります。メイクも肌の美しさのために毎日クレンジングで落とすように、ステインも、本来の自然な白い歯の美しさを引き出すためには、その日のうちに落とすことが大切です。

“ステインクレンジング”――この新習慣を提案し、透明感のある自然な白さと輝きを叶えるのが、30年以上ステインケアの研究に取り組んできたサンスターの美白ハミガキNo.1ブランド※1「Ora²（オーラツー）」の最上位ライン「Ora² PREMIUM（オーラツー プレミアム）」です。

今回はオーラツー プレミアムの２つの特長である「歯を傷つけずにしっかり落とす」と「歯面を整えツヤのある輝き」を実現する処方技術と、その開発に込めた思いについて、同ブランドの研究開発担当の藤永匠平（ふじなが しょうへい）とマーケティング担当の田岡知夏（たおか ちなつ）に聞きました。





※1 インテージSRI＋日本国内美白ハミガキ市場25 年1 月-12 月ブランド別合計売上金額 Ora²ブランドハミガキ計

3人に2人が重視する「歯の白さ」、一方で10～20代の「ステイン」の認知は4割に届かず

――最近の歯の美白への関心の高まりについて、オーラツーブランドではどのように捉えていますか？





田岡： 確実に高まっていると実感しています。サンスターの調査※2 では、3人に2人が「歯の白さが第一印象に影響する」と回答していますし、SNSでも「ホワイトニング」という言葉をよく目にするようになりました。ただ、一方で10～20代の4割以上が「ステイン（着色汚れ）」を認識していません。歯の白さへの関心はあっても、その白さを妨げるステインの存在や正しいケア方法の知識が不足している。このギャップを埋める必要があると感じています。





――白い歯への関心が高まっている中で、オーラツーが目指す「白い歯」とはどのようなものでしょうか？















田岡：市販の美白ハミガキからクリニックでのホワイトニングまで、歯を白くするには多様な選択肢があります。より白い歯を追い求める傾向もみられますが、私たちオーラツーが大切にしているのは、「本来の白さを輝かせる」という考え方です。歯には、その人それぞれが持つ自然な白さがあります。その白さをしっかりとキープし、さらに輝きをプラスすることで、健康的で美しい歯を実現する――それがオーラツー プレミアムの美白ケアです。





藤永: オーラツーは1997年の誕生以来、一貫して歯本来の白さにこだわっています。人の歯は、もともと若干黄色みがかっていて、透明感のある白さを持っています。そして、人によって少しずつ色が違うのが自然な状態です。その人それぞれが持つ透明感のある白さをキープできれば、自信を持って笑顔を見せられる美しい歯だと、私たちは考えています。





※2 2026年2月にサンスターが実施した「セルフケア・身だしなみに関するアンケート調査」

歯の黄ばみの原因「ステイン」――コーヒー・紅茶のポリフェノールが生む着色メカニズムと効果的なケアとは？

――歯の黄ばみの原因である「ステイン」とはどのようなもので、どうやって歯に付着するのでしょうか？















藤永：「ステイン」とは、歯の表面に付着する着色汚れのことです。歯の表面は「ペリクル」という唾液由来のタンパク質の膜に覆われていて、ポリフェノールなどの色素成分と結合しやすい性質を持っています。ペリクルにコーヒー、紅茶、赤ワインなどに含まれるポリフェノールが結合したものの上から、さらにペリクルが重なり、その上にまたポリフェノールが付着して…という蓄積によって、目に見える茶色い汚れになっていきます。





――ステインの蓄積を防ぐためには、どのようなケアが必要でしょうか？





藤永：実際の口の中でのステインの付着は、摂取したポリフェノールの濃度や飲用習慣など、様々な要因が関わってくるため、蓄積までの時間には個人差がありますが、一度の付着ではそこまで目立たないものが、毎日積み重なることで徐々に目立ち、落ちにくくなっていきます。ですから、毎食後できるだけ早く歯をみがくこと、つまり毎日の"ステインクレンジング"が基本です。





――どんなハミガキペーストでもステインは落とせるのでしょうか？





藤永：一度ついてしまったステインは水に溶けないため、落とすためにはステイン除去効果のあるハミガキの使用が効果的です。

ステイン除去のメカニズムには、溶解成分で汚れを浮かせる「化学的作用」と、ハミガキに含まれる粒子で汚れをこすり落とす「物理的作用」があり、2つを組み合わせることでより高い効果を発揮します。こうしたハミガキで毎日ステインを落とすケア（＝ステインクレンジング）を行うことで、自然な白い歯を保つことができます。





オーラツー プレミアム ステインクリア ペーストは、ステインコントロール成分※3 が化学的作用でステインを溶かし出し、シャイニーホワイト成分※4 とシリカ※5 が物理的作用でステインを効果的に落とし、白くツヤのある歯へと導きます。

※3 溶解剤：POEアルキル(12～14)スルホコハク酸2Na液、 ※4 清掃助剤：酸化アルミニウム、※5 清掃剤：無水ケイ酸

歯の本来の白さを引き出す、オーラツー プレミアムの技術力ポイント1：「歯を傷つけずにしっかり落とす」への挑戦――試行錯誤の末にたどり着いた清掃剤の"絶妙な配合比"





――美白効果のあるハミガキの中でも、オーラツー プレミアムはどのような点にこだわって開発したのでしょうか？





藤永：美白ケアブランドであるオーラツーのハミガキは、独自のステインコントロール成分により「ステインを落として、つきにくくする」ことを基本設計としています。この「つきにくくする」機能は、汚れを落とした後の白い歯を守るバリアの役割を果たしています。

加えてプレミアムシリーズは、ワンランク上のステインケアを求める方に向けて、「歯をできるだけ傷つけずにしっかり汚れを落とす」ことと「歯の表面をツルツルにしてツヤのある輝きを生む」ための設計をプラスしており、毎日の歯みがきで歯本来の自然な白さとツヤのある歯を保つことができる製品になっています。



















――しっかり落とすことと、歯を傷つけないことの両立は難しかったのではないでしょうか？





藤永: 個々人が本来持っている歯の白さを引き出すためには、できるだけ歯を傷つけずに落とすことが非常に大切だと考えています。一生を健やかに過ごしていくために歯は大切なものなので、やさしくステインケアをしていきたいですから。ただ、しっかり汚れを落としつつ、できるだけ歯を傷つけないようにするという、一見矛盾する仕様を実現することは簡単ではありません。なぜなら、汚れを落とす力が高い清掃剤（研磨剤）は、一般的に歯の研磨性も高くなる傾向があるからです。





また、清掃剤にはたくさんの種類があり、同じ成分でも大きさ、硬さ、形など様々で、その組み合わせや配合によって清掃性や研磨性が大きく変わります。ここがサンスターの研究力の見せどころです。開発当時、担当者はあらゆる種類の清掃剤のあらゆる組み合わせを片っ端から評価したと聞いています。試行錯誤を繰り返した末に、最終的にたどり着いたのが「シリカ」と「シャイニーホワイト成分（酸化アルミニウム）」の組み合わせです。加えて、その組み合わせの配合比が極めて重要で、絶妙なバランスによって高い清掃力と歯へのダメージを抑えることを両立させています。

ポイント2：汚れを落とし、ツヤと透明感をアップ――シャイニーホワイト成分の役割

――オーラツー プレミアム ステインクリア ペーストのもう一つの効果である「ツヤのある輝き」はどのように作られるのでしょうか？















藤永: すりガラスと透明なガラスを想像してください。すりガラスは白く曇って見えますが、透明なガラスは光を反射・透過して透明な輝きがありますよね。この違いは表面の凹凸によるものです。歯も同じで、本来歯にはツヤや透明感がありますが、毎日の生活の中で細かな傷や凹凸ができることで、光の乱反射が起きやすくなるため、すりガラスのような曇った見え方になってしまうのです。





シャイニーホワイト成分は、こうした細かな傷や凹凸を滑らかに整えてくれる効果があります。それによって、光を美しく反射させ、歯にツヤのある輝きを生み出す設計になっています。このツヤのある輝きを生み出すためには、歯ブラシの力を効率よく歯面に伝える必要がありますが、先程お話しした清掃剤の組み合わせとバランスだからこそ上手く力が伝わるようになっています。





――歯を白くするために、「輝き」の効果を追求した理由を教えてください。





田岡: ワンランク上のステインケアを求める方にとって、「汚れを落とす」だけでは十分ではないと考えたからです。本来の歯を生かして、ツヤが出て美しく見える――そこまで実現することが、プレミアムラインには求められていました。





スキンケアでは「透明感」や「ツヤ」が美しさの鍵ですよね。歯も同じだと思うんです。キメが整った肌が美しく見えるように、歯も表面を整えることで輝きが引き出される。それを実現したのがプレミアムシリーズです。そして、歯本来の自然な白さを保つためには、毎日の"ステインクレンジング"を習慣にしていただくことが大切です。





ただ、ターゲットユーザでもある20～30代は、深刻なお口のトラブルが少ない分、毎日の歯みがきを「やらなくてはいけない習慣」と感じがち。そこで、毎日使いたくなる「使い心地の良さ」も大切にしています。

毎日が楽しみになる香りと実感できる美しさ――使い続けたくなる体験設計















――では、使い続けたくなる工夫として、具体的にはどのような点にこだわっているのですか？





田岡: 香味ですね。オーラツーブランドとして、フレーバーには特にこだわっています。歯を白く保つことを「続けにくい」「味が気になる」といった理由で諦めてほしくないんです。そのため、毎日のケアタイムが楽しみになるように、泡立ちやフレーバーを楽しめる設計にしています。オーラツーが心地いい存在となることで皆さんの毎日を前向きにし、それが継続使用を促して白い歯の維持に結びつくと考えています。





プレミアムシリーズには、ベーシックなプレミアムミントに加えて、アロマティックミント、シャイニーシトラスミントと、リッチなフレーバーを揃えています。実際にユーザーからは「私はアロマティックミントじゃないとダメ」といった声をよく聞くんです。ミントだけでなく、アロマのような心地よい香りで美白ケアができるというのは、オーラツー プレミアムならではの特長だと思います。





――香味へのこだわりに加えて、他にユーザーの使い心地をサポートする工夫があれば教えてください。





田岡：オーラツー プレミアムは、ハミガキペーストだけでなく、ハブラシやマウスウォッシュも展開しています。組み合わせて使っていただくことで、より効果を実感していただけると思います。





例えばハブラシは、美白への関心が高い女性ユーザーが多いことを踏まえて、女性の小さなお口でも奥までするんと届きやすいコンパクトヘッドと薄型の設計が特徴になっています。このハブラシと組み合わせることで、シャイニーホワイト成分を奥歯の隅々まで届けることができます。私自身もプレミアムシリーズの愛用者ですが、この組み合わせは本当におすすめです。また、もっと自分に磨きをかけたいという方には、週1回の「クレンジングペースト」によるスペシャルケアもおすすめです。オーラツー史上最大濃度のステイン除去成分（清掃剤：シリカ）配合で、より効果的なケアが可能です。私は週末の夜に使っていて、時間をかけた丁寧なセルフケアが翌週へのモチベーションを高めるルーティーンになっています。





藤永：マウスウォッシュもおすすめです。液体の製剤なので、お口全体に広がってハブラシでは届きにくい箇所のステインの元まで洗い流してくれます。加えて、口臭原因菌を殺菌することで口臭予防効果もあります。使用することで、お口全体のケアができますよ。















「気持ちまでステインクリア」――歯の白さから、笑顔に自信を持てる毎日へ















――ここまで製品の技術についてお聞きしてきましたが、改めて、オーラツーブランドが「歯本来の自然な白さ」にここまでこだわる理由を教えてください。





藤永:それは、歯の白さが単なる見た目の問題だけではないと考えているからです。歯が汚れていることで、人前で話すのが嫌になったり、笑顔に自信が持てなくなったり…。前向きな気持ちを損なうことにもつながりかねません。だからこそ、毎日のステインケアを支えることに意味があると思っています。





田岡：ブランドの想いとしても、着色汚れを落とし、歯を白く保つだけでなく「気持ちまでステインクリア」していただけたらいいなと考えています。毎日しなければならない歯磨きなのであれば、義務的なものではなく、自分のために、自信のある笑顔や日々の生活を前向きにさせるひとつの手段として取り入れていただきたい――そこまでサポートできるブランドでありたいと考えています。





――最後に、歯を白く美しく保ちたいと考える皆さんにメッセージをお願いします。





藤永: 市場には「より白く」という情報が溢れていますが、私たちは歯本来の白さを大切にしています。人がそれぞれ持つ透明感のある自然な白さを保つ技術と製品を、これからも消費者の皆さんに届けていきたいと思います。

そして、この製品を通じて、歯の白さが自信につながり、毎日を前向きに過ごしていただければと思います。





田岡: 美白ハミガキは、求める効果に個人差があるためなかなか定着いただきにくい傾向にはありますが、オーラツー プレミアムの「歯本来の自然な白さと輝き」という価値に共感し、選び続けてくださるロイヤルユーザーのみなさんも多くいらっしゃいます。私自身も入社以来愛用し続けているロイヤルユーザーの一人として、輝きの効果は、日々実感しています。これからもより多くの皆さんに選んでいただき、毎日の"ステインクレンジング"を通じて、気持ちまでステインクリアな体験をしていただけたら嬉しく思います。





