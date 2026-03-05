エクソーラSDK、全世界のゲーム開発者向けに提供開始

20年にわたるゲーム・コマース・イノベーションを基盤とするプラットフォーム非依存型ソフトウエア開発キット「エクソーラSDK」により、ゲーム開発者のモバイル、PC、ウェブにまたがるシームレスな収益化の拡大を支援

ロサンゼルス--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- ゲーム開発者によるゲームのローンチ、成長、収益化を支援する世界的なビデオ・ゲーム向けコマース企業であるエクソーラは、同社のPC、モバイル、ウェブ用収益化ツールを単一のダウンロードに統合した統一かつクロス・プラットフォーム型のソフトウエア開発キット「エクソーラSDK」の提供開始を発表しました。GDCフェスティバル・オブ・ゲーミング2026でローンチされるエクソーラSDKは、開発者向けに、組み込み型の決済機能、ログイン、カタログ、オファーウォール統合機能を備えており、価格設定や在庫管理の構成を一度行うだけで、再設定することなく対応するすべてのプラットフォームに展開が可能です。

エクソーラは、ゲーム開発に特化した実績のある業界最高水準の技術基盤をもとに、開発者によるクロス・プラットフォーム収益化の支援に取り組んでいます。エクソーラSDKは、ゲーム開発者専用に20年間にわたって構築してきた決済・収益化ツール、合計100億ドル以上の決済処理実績、そして世界で上位100の最高収益ゲームの60%以上から信頼されている決済インフラによって実現されています。数千もの作品、規制環境、およびプラットフォームの移行に及ぶこの豊富なノウハウが、単一の統合を通じてあらゆる規模の開発者に提供されています。

エクソーラの社長であるクリス・ヒューイッシュは、「ゲーム開発者は、複雑な手間なくあらゆるプラットフォームでシームレスに作業可能なツールを必要としています」と述べ、「エクソーラは、プラットフォーム、地域、およびビジネス・モデルをまたいで、ゲーム・コマースにおける最も困難な課題の解決に長年取り組んできました。世界最大級のゲーム群で既に実績のあるインフラを基盤としていることから、ゲーム開発者はエクソーラSDKを安心して導入できます。開発者の開発環境がどこであれ、収益化の合理化と決済統合の簡素化を実現する強力な収益化ツールを利用できるようになりました」と述べています。

エクソーラSDKのメリットには以下が含まれています。

・単一の統合でクロス・プラットフォーム展開を実現：ストア外配信のサポートを含む、iOS、アンドロイド、PC、ウェブへの展開が可能。

・全プレイヤーを対象とした収益化：オファーウォールの有効化により、初期費用なしで、広告主提供の報酬付きタスクを通じて非課金ユーザーからの追加収益を創出。

・コマース業務の統合：チャンネル間での再設定なしに、アプリ内購入、バンドル、定期購入、オファーウォール、ウェブ・ショップにまたがる単一のカタログと共有在庫を管理。

・所有権と管理権の完全保持：価格設定、オファー管理、およびプレイヤーとの直接的な関係性の維持。

・プラットフォームをまたいだプレイヤーIDの統合：デバイスをまたいだプレイヤー情報の統合と在庫管理により、断片化された体験によるユーザー離脱を抑制。

・エンジンへの直接統合：ユニティ、アンリアル・エンジン、ココス・クリエイター向けのドロップ・イン型SDKを活用し、市場投入を迅速化。

・現地決済によるグローバル展開：エクソーラによる税務と不正対策管理、およびマーチャント・オブ・レコード（記録上の販売者）としてのコンプライアンス遵守のもと、200以上の地域と130以上の通貨対応の1,000以上の決済方法を提供。

エクソーラSDKおよび統合型オファーウォールは、あらゆる規模の開発者向けに利用可能です。詳細については、https://xsolla.com/mobile-sdkをご覧ください。

エクソーラについて

エクソーラは、ゲーム開発者がビデオゲーム業界における固有の課題を解決できるよう支援するための強力なツールとサービスを備えたグローバルなコマース企業です。インディーからAAAまで、企業はエクソーラと提携し、資金調達、配信、マーケティング、収益化を支援しています。ビデオゲームの未来を信じるという理念に基づき、エクソーラは機会を集約し、クリエイターに新たなリソースを継続的に提供するという使命を揺るぎなく遂行しています。本社をカリフォルニア州ロサンゼルスに置くエクソーラは、記録上の販売者（Merchant of Record）として事業を展開し、これまでに1,500社以上のゲーム開発者がより多くのプレイヤーにリーチし、世界中で事業を拡大するための支援を行ってきました。より多くの収益経路と成功の方法を通じて、開発者はゲーム制作を楽しむために必要なすべてを手にすることができます。

詳細については、xsolla.comをご覧ください。

