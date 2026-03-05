まちづくり府中（所在地：東京都府中市、代表取締役社長：槇ヶ垰俊一)は、京王線府中駅前の商業施設（ル・シーニュ、くるる、ミッテン府中・フォーリス、ぷらりと京王府中）とともに、まちを盛り上げ、みんなで楽しめる「キテキテ府中」を定期的に開催しています。昨年も大好評だった府中駅周辺5商業施設で使える商品券が当たる、総額300万円商品券キャンペーンを実施します。

開催概要

期間中、府中駅前商業施設の対象店舗にて500円以上お買い上げの方に、「抽選応募カード」を1枚お渡しします。応募券に掲載された２次元コードをスマートフォンで読み取り、ご応募いただくと抽選で600名様に5,000円分（総額300万円）の商品券が当たるキャンペーンを実施します。

実施期間：2026年3月9日(月)～22日(日)対象施設：ル・シーニュ、くるる、ミッテン府中・フォーリス、ぷらりと京王府中対象店舗：一覧はこちら（https://machidukuri-fuchu.jp/kitekite2026sp_shoplist/）参加方法：対象施設の対象店舗で500円以上お買い物をすると、「抽選応募カード」を1枚お渡しします。応募方法：「抽選応募カード」にある2次元コードをスマートフォンで読み取り、応募フォームよりご入力の上、ご応募ください。

キテキテ府中期間中や期間前後には、この他にも各商業施設で様々なキャンペーン、フェア、イベントなどが開催予定です。春の心地よい風が吹くこの季節、新しいお店も続々オープンしている府中駅に是非お越しください。主催：まちづくり府中協力：ル・シーニュ、くるる、ミッテン府中・フォーリス、ぷらりと京王府中協賛：京王電鉄株式会社

Wリーグのグッズが当たる！Ｗチャンスキャンペーン！

さらに、Wチャンスキャンペーンとして日本女子バスケットボールの国内最高峰リーグである、Ｗリーグのオリジナルグッズが当たるキャンペーンを同時開催します。2026年4月に京王アリーナTOKYOにて、Ｗリーグプレーオフが開催されることを記念して、抽選で200名様にＷリーググッズが当たります！

＜対象となる景品＞・Wリーグ 2025-26シーズン オリジナルトートバッグ 10名様 ・Wリーグ 2025-26シーズン オリジナルスポーツタオル 20名様 ・Wリーグ 2025-26シーズン バスケットボール キーホルダー 170名様※画像はイメージです。

注意事項

※抽選応募カードは各施設ごとに異なります。ご応募いただいた施設の抽選応募カードでは、ご応募いただいた施設で利用できる商品券が当たります。※ご応募いただけるのはお一人様１商業施設あたり１回限りとなります。※抽選応募カードの配布枚数には限りがあります。各店舗既定の枚数に達し次第配布終了となります。※当選者は商品券・グッズの発送をもって代えさせていただきます。

問合せ先

まちづくり府中042-370-1960（平日9時～17時半）東京都府中市宮西町2-8-3 野口ビル2階https://machidukuri-fuchu.jp/