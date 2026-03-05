自動点呼システム、運行管理システム、安全運転管理システム、労働安全衛生システムを開発・販売する東海電子株式会社（本社：静岡県富士市、代表取締役：杉本哲也）は、2026年4月9日（木）、社内教育担当者を対象とした無料オンライン飲酒教育セミナー「社内教育担当者さま必見！飲酒教育、このセミナーに丸投げOK！【昭和vs令和】飲酒の常識アップデート講座」を開催いたします。

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_DfKCqRprTpq3DlBmGbuWfg#/registration

開催日時：2026年4月9日（木）14時00分～15時00分開催方法：ZOOMによるオンライン形式（15分前よりログイン可能です）昭和では当たり前だった飲み方が、令和だとトラブルの原因に･･･？このセミナーでは、アルコールや法令に関する知識、お酒とストレスとの関係性など飲酒教育の必須内容だけでなく、お酒の席での昔と今の違いもご紹介！時代で変わる価値観を理解し、正しく楽しくお酒と付き合える知識を身につけましょう。【コンテンツ内容】１：アルコールにまつわる基礎知識（15分） アルコール摂取～分解まで 法令や罰則について２：ストレスと飲酒の関係性（15分） 「酔い」でストレスは解消される？ アルコール依存症の入り口 SOSの出し方３：お酒の場、昔と今のちがい（10分） 昭和 vs 令和 お酒の席のマナー アルハラ・パワハラの境界線 SNSのリスク４：飲酒ウォッチ、AUDITクラウドのご紹介（５分） お酒の抜ける時間を可視化！飲酒ウォッチアプリ 自分は依存症予備軍？AUDITクラウドでセルフチェックスピーカー：東海電子株式会社 営業企画部 上田 綾子みなさまのご参加をお待ちしております。■本件に関するお問い合せ先： 東海電子株式会社 営業企画部 td-seminar@tokai-denshi.co.jp

