LEDテープ、キーボードの販売を行う株式会社ジェイダブルシステム(所在地：東京都台東区、代表取締役：和知 仁)は、長方形のシート基板に満遍なくLEDチップを敷き詰めた「LEDシートライト」を、2月10日から発売しました。





[製品販売ページ] URL： https://led.jw-shop.com/pled006-sheetlight/page010/









LEDシートライト単色シリーズ





「LEDシートライトとは」URL： https://led.jw-shop.com/pled006-sheetlight/sheetlight.htm









■開発背景

当社では以前よりLEDテープライトを販売しておりますが、実際の現場では半透明なパネルの内部光源として使用したり、壁面に複数本並べて使用するなど、広い範囲の光源として使用される事例を認知しておりました。従来のLEDテープライトでは並べて設置する工数がどうしても多くなってしまうことから、最適なLED照明として新たにLEDシートライトを開発する運びとなりました。













■商品の特徴

＊シート全体に敷き詰められた超高輝度LED





300個の高効率LEDをシート上に均等配置





縦240mm、横480mmの本体に300個(30個×10列)の超高輝度LEDチップが等間隔で搭載されています。隣り合ったLEDの相乗効果で、明るさ実数値は最大4400lmを記録しています。シート同士を並べるとさらに効果が高まるため、バックライトやキャビネット照明に優れています。





＊端子台の搭載により、配線や連結が簡単





差込むだけで配線できる端子台





本体の端に直接配線用の端子台が搭載されています。各辺5個の計20個搭載されており、+とーはいずれも共通なのでどこに配線しても電力を供給できます。半田やコネクタが不要で、各線を用意してそのまま挿し込むだけで簡単に施工を行えるほか、専用の連結ケーブルもご用意しています。





＊裏側の強力両面テープですぐに取り付け可能





両面テープで簡単取付





裏側全面が強力な粘着力を持つ両面テープになっています。剥離紙を剥がして貼るだけですぐに取り付けられます。粘着力の強力さ故に、一度取り付けたら剥がれることはほぼありません。先に両面テープで取り付けたあとからでも配線作業が行えるように設計工夫がされているので安心です。





＊曲げたりカットしても点灯を維持





曲げたりカットしても点灯を維持





本体にフレキシブル基板を採用しているため、曲がった状態でも点灯を維持する耐久性を持ち、円柱などの湾曲した場所の光源にも採用できます。また、設置場所に合わせてシートのサイズを一部調節したい場合は、カットラインに沿ってカットすることもできます。





＊LEDシートライト単色 点灯動画

https://vimeo.com/1154957494?fl=pl&fe=ti









■商品概要

商品名 ： LEDシートライト 単色

発売日 ： 2026年2月10日(火)

種類 ： ジェルコーティング

価格 ： 14,080円(税込)

内容 ： LEDシートライト x 1枚

サイズ ： 縦240mm x 横480mm x 厚み6mm(端子台込み)

カラー ： 6500K、4000K、3000K、2700K、赤、緑、青

販売場所： 当社ホームページ

URL ： https://led.jw-shop.com/pled006-sheetlight/page010/









■会社概要

商号 ： 株式会社ジェイダブルシステム

代表者 ： 代表取締役 和知 仁

所在地 ： 〒110-0005 東京都台東区上野1-11-9 イマスサニービル3F

設立 ： 2005年1月

事業内容： 電子機器の輸入・製造・販売

資本金 ： 300万円

URL ： https://led.jw-shop.com/