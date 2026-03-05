格闘技・フィットネス商品の専門メーカーである株式会社マーシャルワールドジャパン(本社：大阪府大阪市中央区備後町3丁目1-6)が、昨年11月23日に開催した「PURSUIT JAPAN 2025 YOKOHAMA」(パシュートジャパン)に続く第2回大会「PURSUIT JAPAN 2026 YOKOHAMA」を神奈川県横浜市保土ヶ谷公会堂で開催いたします。PUSUIT JAPANは、日々のトレーニングや運動習慣によって作り上げられた女性の健やかな美を競うボディメイクコンテストです。「鍛えた女性は美しい」というモットーの下、ボディメイクを通じて健康的なライフスタイルを実践・発信し、日本の「健康」を牽引するリーダー発掘を目指しております。





ROAD TO QUEEN





【ROAD TO QUEEN】

PURSUIT JAPAN 2025 YOKOHAMAにおいて各クラス・各カテゴリー上位2名はファイナルステージへ進出する挑戦権を手にしました。強くて美しい選手達が第2回大会開催中にステージで輝きます。





第1部(オーバーオール)

・3つのカテゴリー上位2名ずつが年齢関係なく各カテゴリーのグランプリを決定します。

第2部(ファイナルステージ)

・全員ドレス着用でステージング審査・ご自身をアピールするスピーチ審査を行います。

審査員は競技審査員が務めるのではなく各企業様・スポンサー様が審査員となって真・女王を選びます！

・強くて美しい女性が新たなステージで新しい表現をして日本の「健康」を牽引するリーダーを発掘します。









【事前ブートキャンプ】

4月18日にステージ披露するにあたって対象選手は事前にさらなるステージング表現技術を身につけるため開催会場にて講習・予行練習を行います。

・ボディケア講習(大会までにおけるボディケアの基本知識他)

・ヘアメイク講習(ステージで輝けるメイク術講習)

・スピーチ講習(ご自身をより簡潔にアピールできる表現力)

・ステージング講習(当日行われるステージング予行練習)

対象選手は上記キャンプで学び当日のROAD TO QUEENに出場してステージングを披露することになります。









【概要】

【出場資格】

PURSUIT JAPAN 2025 YOKOHAMA 各カテゴリ上位2名が、ファイナルステージへ出場可能。

＊事前説明会にて出場可否の意思確認をさせて頂きます。









【レッスン】

上位2名全員が集まり、大会前に事前勉強会を行います。

健康美を追求するため各分野のスペシャリストをお呼びして更に美しくなって頂きます。









【競技内容】

上位2名によるボディメイク・ファッションショーを行います。

・PURSUITが選定する衣装でステージング(衣装は追って発表)

・ポージング・ウォーキング・スピーチ(事前公式レッスン時発表)









【審査基準】

大会規定審査に準ずる









【賞金特典】

ファイナルステージ・グランプリ受賞賞金10万円

・某企業イメージモデルとして活躍して頂く選択権

・某スポーツチームのメインリポーターとして活躍して頂く選択権

・某企業製品カタログ・イメージモデルとして活躍して頂く選択権

・某ウェアブランド・イメージモデルとして活躍して頂く選択権

・某企業オリジナル商品開発・イメージモデル製作権





選ばしものだけが舞台で己を競い合うファイナルステージ。美しいだけでは成功しない強いだけでは勝ち取れない。時代に選ばれる真のPURSUIT初代女王が決まる！

さらに同時に第2回大会が開催されます。また、各クラス各カテゴリー上位2名は第3回大会時にROAD TO QUEENに出場する権利を得られます。





第2回

●PURSUIT JAPAN 2026 YOKOHAMA

2026年4月18日(土)

横浜市保土ケ谷公会堂





●第2回大会エントリーはこちらから♪

https://pursuit-entry.sputnikworks.co.jp/index.html









【大会競技クラスとカテゴリー】

●年齢別クラス

・Youthful class 大会当日満18歳～25歳クラス

・Just right class 大会当日満36歳～39歳クラス

・Polished class 大会当日40歳～54歳クラス

・Refinement class 大会当日満55歳～のクラス





●カテゴリー

・Category A(トップス・ショートスパッツ)

・Category B(トップス・レギンス)

・Category C(ドレス)

＊各クラスの各カテゴリーにおいて予選・決勝を行います。

見事上位2名に選ばれた方が翌大会のROAD TO QUEEN(ファイナルステージに進出します)





Category A オーバーオール





Category B オーバーオール





Category C オーバーオール





詳しい情報は下記HP、Instagramより！









■概要

名称 ： PURSUIT JAPAN 事務局

所在地： 〒541-0051 大阪市中央区備後町3-1-6 船場アルファビル2階

Mail ： pursuit@mwjapan.jp

HP ： https://pursuit-japan.com/

SNS ： https://www.instagram.com/pursuit.japan/





PURSUIT JAPAN