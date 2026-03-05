株式会社SPAZIO(所在地：東京都千代田区)は、当社が設立したレーベル「ROCK FOR THE NATIONS」にてDREAM DIVERプロジェクトを本格的に稼働し、その第一弾として、デジタルブックによる絵本の販売を開始いたします。

DREAM DIVERプロジェクトは、クロスメディア(出版、映像配信、音楽配信 その他)で展開し、それぞれが関連し独立したオリジナルコンテンツを展開するもので、第一弾として世界中のAmazon、Kindleにて鷲塚パブリッシング名で絵本を配信・ダウンロードを開始いたしました。





日本語版

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GPT746R8

英語版

https://www.amazon.com/dp/B0GQ4DLFK5





絵本タイトル(日本語)





絵本タイトル(英語)





今回、配信、ダウンロードを開始した絵本、ちいさなとりとゆめのみずうみ：～アイちゃんのふしぎたんけん1～(英題 Like a small bird and a dream: Mysterious Adventures of Aichan)は、DREAM DIVERプロジェクトの中核である、DREAM DIVERという物語の世界観を理解していただく意味で重要な作品で、DREAM DIVERの伏線ともなっております。

主人公はおてんばな女の子、アイちゃん。その主人公のアイちゃんが、いろいろな冒険をして行く物語です。その中でDREAM DIVERにつながる伏線を用意しております。

単純に読みものとしても、気軽に楽しんでいただける作品になっており、特に、親子で楽しんでいただくことを目的に制作いたしました。





中身見本(日本語)





中身見本(英語)





作者は、このプロジェクトの総合プロデューサーである鷲塚 光(わしづか ひかる/ペンネーム)が書き下ろし、作画はこの作品で初起用されたヨウタチカが担当いたしました。





作者 鷲塚 光





作画 ヨウタチカ





■DREAM DIVERとは

『ドリームダイバー』は、ROCK FOR THE NATIONSのプロデューサーAZ01によるオリジナルコンテンツで、夢と記録、そして現実の境界を旅するミステリアスな冒険物語です。

舞台は2029年の近未来。世界はまだ“夢”の本当の意味に気づいていません。

主人公・鷲塚 瞳は、翔蓮大学で文化資源を研究する若き学者。ある日届いた一通の手紙と、家系に伝わる『夢録』という古文書をきっかけに、彼女は夢の世界へと引き込まれます。そこには、夢を通じて過去・未来・記録に干渉できる不思議な力が眠っていました。

瞳はやがて、夢に潜む“異常現象”の真相を探る観測者〈ドリームダイバー〉として目覚め、現実世界に影響を及ぼす数々の謎と対峙していきます。

この世界観を共有しながら、関連するコンテンツとして、出版、音楽など、それぞれのオリジナルコンテンツで展開していきます。





DREAM DIVER PROJECT ロゴ





■ヨウタチカ

X ： https://x.com/yota_chika?s=21&t=3eMGmW6WzTd0BhQ9OfA0oQ

Instagram： https://www.instagram.com/yota_chika?igsh=ZTZxNDU5NjlvanE%3D&utm_source=qr









DREAM DIVER PROJECTの全容に関しては、こちらをご参照ください。

https://rftn.jp/dd/