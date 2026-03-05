有限会社AMPLUS(本社：神奈川県横浜市、取締役社長：倉地 伸尚)は、2026年3月6日より3日間、パシフィコ横浜にて開催される「ジャパン ゴルフフェア2026」に出展いたします(展示ホール C 2-49)。本展示会では、世界最高峰の弾道計測機ブランド「Foresight Sports」のQuadMAX、GCQuad、GC3、FALCON(以下GCシリーズ)が誇る高い計測精度と、自社開発のAI解析技術を融合。すべてのゴルファーの「洞察力」をアップデートする革新的な打席体験を公開します。





Foresight Sports





天井設置型・弾道計測機「FALCON」





■ なぜ、世界のトッププロは「Foresight SportsのGCシリーズ」を選ぶのか

PGAツアープロをはじめ、世界中の一流プレイヤーが練習場や自宅にGCシリーズを設置するのには明確な理由があります。それは、「妥協を許さないデータ、ありのままの真実」が手に入るからです。





計測値を見やすい液晶ディズプレイを搭載





● 「推測」ではなく「実測」だから効果がある。

多くの計測機が弾道から逆算してクラブの動きを「推測」するのに対し、Foresight SportsのGCシリーズは超高速カメラでインパクトの瞬間を「直接」撮影します。そのため、打点の違いによる飛球の差まで再現できる数少ない計測機です。





● 環境に左右されない信頼性

屋内・屋外を問わず変わらない精度。プロにとって不安定なデータ精度は練習の質を低下させ、貴重な時間を浪費させる要因となります。

「GCシリーズの数値なら間違いない」という信頼こそが、彼らが選び続ける理由です。





今回のブースでは、この『一流が選ぶ基準』をベースに、すべてのゴルファーがご自身のゴルフの「先読み」を叶えるための新たな武器を提案します。









■ 【GCユーザー様へ】お手持ちのGCシリーズが、AIで「劇的進化」を遂げる

すでにGCシリーズをお持ちのお客様にこそ、今回のブースは必見です。

「もう持っているから立ち寄らなくていい」――そのお考えを、良い意味で裏切る準備ができています。

当社が独自開発したAIクラブトレーサー「FOCUS LE(フォーカス・ライトエディション)」は、お手持ちの計測機に「新たな答え」をもたらします。(対象機種：QuadMAX、GCQuad、FALCON 、GCHawk)





AIクラブトレーサー「FOCUS LE」





● 追加カメラセンサーは一切不要

従来のFOCUSでスイング軌道を描画するには、天井へのカメラセンサーの設置が必須でした。しかし、FOCUS LEはGCシリーズの正確なインパクトデータからAIが瞬時にクラブ軌道を演算。ソフトの導入とプロジェクターの設置だけで、既存の打席が最新のAI解析ルームへと生まれ変わります。





● 「足元投影」という新たな革命

AIが導き出したヘッド軌道は、プロジェクターを通じて打席の「足元」へリアルタイムに投影されます。打った直後、視線を動かさずに自分のスイングの残像をマット上で確認できる。この「直感的な答え合わせ」は、従来のモニター確認とは比較にならないほどの上達スピードをもたらします。





● サブスクリプションで、今すぐ手に入る未来

高額な機器を買い直す必要はありません。年額184,800円(税込)のサブスクリプションを契約するだけで、「次世代のゴルフ打席」へと進化し、様々なゴルファーにご満足いただけるでしょう。

1ヶ月あたり約15,400円(税込)で新たな可能性を手に入れることができます。

※足元投影には、床面に投影可能なプロジェクターが必要です。





シミュレーターと同時に使用可能





＜FOCUS LEの販売サイト＞

https://www.golf-focus.com/light









計測機投資のターニングポイント、更なる可能性を引き出すならFOCUS LE。





コースでも高精度で計測できる「QuadMAX」





■ 第60回ジャパン ゴルフフェア2026 概要

会期 ：2026年3月6日(金)～8日(日) 10：00～18：00(最終日は17：00まで)

会場 ：パシフィコ横浜

入場料：当日券1,500円(税込)、前売券1,000円(税込)、通し券2,000円(税込)

※18歳未満、学生は無料

主催 ：一般社団法人 日本ゴルフ用品協会





● 当社ブース位置：展示ホール C 2-49

● AMPLUS主要展示品：

Foresight Sports弾道計測機展示：世界基準の精度を体感

FOCUS LE(AIクラブトレーサー)：次世代インドアゴルフのご提案「足元投影」デモ

導入支援：過去の導入事例を展示。機器だけでなく打席トータルで事業をサポート。









【有限会社AMPLUS(アンプラス)会社概要】

設立 ： 2005年3月

代表者 ： 取締役社長 倉地 伸尚

所在地 ： 〒222-0033

神奈川県横浜市港北区新横浜3-20-12 新横浜望星ビル8階

URL ： https://www.shop.amplus.jp/

主な事業内容： ゴルフシミュレーター等の機器販売、自社製品開発・販売

ゴルフ業界専門のシステムコンサルティング業

ゴルフ業界における人工知能(A.I.)の実装・展開