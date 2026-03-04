兵庫県淡路島の「ニジゲンノモリ アニメ淡路島公園」の人気アトラクション「クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク」では、アニメでもおなじみの「ひろしの靴下」を「オラのハチャメチャ！ぶりぶりハウス」にて展示しており、作中同様のニオイを体験することができます。この度、人気企画『ひろしの靴下 10秒チャレンジ』を2026年3月20日（金・祝）～5月31日（日）に開催！ひろしの靴下のニオイを10秒間耐えることができた方には、ニジゲンノモリオリジナルの「野原ひろしステッカー」をプレゼントいたします。アニメファンはもちろん、家族やお友達と挑戦してみてください！※なお、ニオイは強烈ですが人体に影響はございません。

■概要

実施期間：2026年3月20日（金・祝）～5月31日（日）場所：キッズエリア「のんびりのはら」内、「オラのハチャメチャ！ぶりぶりハウス」料金：無料 ※別途アトラクションへの入場チケットが必要対象：プレミアム、ゴールドキッズ、キッズ満喫パスの各種チケットをお持ちの方住所：兵庫県淡路市楠本 2425-2（兵庫県立淡路島公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」内)備考：人体への悪影響はございません。URL：https://nijigennomori.com/crayonshinchan_adventurepark/?utm_campaign=pr

©臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK