姪浜駅前に心ほどける“ととのい”の隠れ家が誕生！「宿andFanハマハマ」2026年3月3日リニューアルオープン
総合建設業のBrangia.inc（本社所在地：福岡県福岡市中央区、代表取締役CEO：香田大介）の子会社であるandFan.inc（本社所在地：福岡県福岡市中央区、代表取締役：香田大介）が運営する宿泊施設「宿andFanハマハマ」は、2026年3月3日にリニューアルオープンいたしました。
今回のリニューアルでは、併設サロン内に新しくサウナ施設を導入したことにより、宿泊者に「泊まる」という従来の利用方法に加え「ととのう」という新たな価値をご提供できるようになりました。内装も一新したため、よりご家族やご友人と過ごしやすい施設へと生まれ変わっております。
新たに導入したサウナには、フランスのアウトドア家具ブランドである「 Lafuma Mobilier（ラフマ モビリエ）」が製造するリクライニングチェアを採用しております。「サウナ界のエルメス」と称されることもあるこの椅子は、身体を包み込むような座り心地と、まるで宙に浮いているかのような感覚をもたらし、これまでにない深いリラクゼーション体験を実現いたします。
また、フィンランドのサウナブランド「 rento（レント）」の、Forest（森林）、Birch（白樺）、Citrus（シトラス）の3種類のアロマをご用意しております。蒸気とともに広がる天然の香りが、心身ともに深い安らぎへと導きます。
さらに、水風呂にはチラー（冷却装置）を導入しております。チラーは水温を一定に保つ設備であり、季節や外気温の影響を受けることなく、常に最適な冷たさを維持することが可能です。複数名で連続してご利用いただいた場合でも水温が上がりにくく、サウナの魅力を最大限に引き出します。
本サウナは水着着用にて男女でご利用いただけるプライベートサウナとなっており、ご家族やご友人同士で安心してお楽しみいただけます。現在はサウナのみでの運用となっておりますが、今後は宿泊とサウナを組み合わせたプランの提供も予定しております。
観光やライブ、スポーツ観戦などで楽しんだ後も、その余韻のままゆったりとお過ごしいただける空間として、1日1組限定ならではの特別な時間をご提供いたします。
宿andFanハマハマは、今後もお客様にとって心からくつろげる滞在体験を提供できる施設として、さらなるサービス向上に努めてまいります。
■利用料金（価格は全て税込み価格での表示となっております）
〇サウナ
※土日祝は下記の料金に+500円となります。
▪80分
1名：4,000円
2名：5,000円
3名：6,000円
4名：7,000円
〇110分
1名：5,000円
2名：6,000円
3名：7,000円
4名：8,000円
〇宿andFanハマハマ
※時期によって価格が変動する場合がございます。あらかじめご了承ください。
1名：25,000円
2名：32,000円
3名：37,000円
4名：42,000円
5名：50,000円
■施設概要
〇サウナ
▪所在地
福岡県福岡市西区姪の浜4-11-25 BrangiaPark姪浜駅前2F
▪アクセス
地下鉄空港線姪浜駅から徒歩3分
▪予約方法
公式LINE
▪店休日
火曜日
▪営業時間
11:00 ~ 21:00
▪公式Instagram
こちら
〇宿andFanハマハマ
▪所在地
福岡県福岡市西区姪の浜4-11-25 BrangiaPark姪浜駅前3F
▪アクセス
地下鉄空港線姪浜駅から徒歩3分
▪客室設備
・ダイニングテーブル＆チェア(6脚)
・システムキッチン(食器 / カトラリーあり)
・冷蔵庫 / 電子レンジ / ケトル
・55型スマートTV / ミニテーブル
・1名掛けチェア
・ソファベッド1台 / シングルベッド2台 / ダブルベッド1台
・空気清浄機
▪アメニティ
タオル / バスタオル / 歯ブラシ / ドライヤー（ReFa） / ハンガー / ハンガーラック / シャンプー / トリートメント / ボディソープ
▪予約方法
公式LINE / Booking.com
こちら
■会社概要
〇Brangia.incについて
設立：2021年(令和3年)2月8日
所在地：福岡市中央区大名1-9-24 MotherhouseDAIMYO3F
事業内容：総合建設業、ブランディング事業、リノベーション、用地活用等
公式サイト： こちら
〇andFan.incについて
設立：2023年 ( 令和5年 ) 12月25日
所在地： 福岡市中央区大名1-9-24 MotherhouseDAIMYO3F
事業内容：スイーツ事業、飲食コンサルティング事業、宿泊サロン事業
公式サイト： こちら