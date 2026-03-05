DHCプロティンダイエットと“森永マミー”のコラボがついに実現！

株式会社ディーエイチシー(本社:東京都港区、代表取締役社長:宮粼 緑、以下:DHC)は、森永乳業株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:大貫 陽一、以下:森永乳業)と協働し、長年多くの方に親しまれている甘酸っぱく、スッキリとしたやさしい味わいが特長の“森永マミー“風味の「DHC プロティンダイエット 乳酸菌 森永マミー風味」を、2026年3月5日(木)より数量限定で発売いたします。

「DHC プロティンダイエット 乳酸菌 森永マミー風味」は、森永マミーとのコラボレーションにより、森永乳業がもつ数千の菌株から選び抜かれた特別な乳酸菌＜シールド乳酸菌®※1＞、そして＜ミルクオリゴ糖※２＞を配合しています。これにより全身の健康や腸のコンディションをサポートし、ダイエット中に気になるスッキリにもアプローチします。昔からなじみ深い森永マミーの甘酸っぱいフレーバーで、“プロテイン感”を軽減し、飲みやすく、続けやすい商品を開発しました。

また、22種のビタミンやミネラル、たんぱく質など、ダイエット時に不足しがちな栄養素を補給しながら、日常生活に無理なく取り入れられる栄養バランスに配慮した商品です。初めての方でもトライしやすい7袋入りでの発売となります。

※1:森永乳業の登録商標で健康力をサポートする乳酸菌

※2:腸内のビフィズス菌をはじめとする善玉菌のエサとなるオリゴ糖

＊日々の食生活においては、主食、主菜、副菜を基本としたバランスの取れた食事を心がけることが大切です。

■商品概要

DHCプロティンダイエットシリーズとは

『DHCプロティンダイエットシリーズ』は、累計販売実績3億食を突破している大人気ダイエットおきかえ食です。「DHCプロティンダイエット」は、生理学、栄養学の視点から開発された1袋169㎉以下の1食おきかえダイエットドリンク。普段の食事のかわりに朝・昼・夜いつでもお召し上がりになれます。ダイエットに不可欠な栄養素や、キレイを内側から高める美容&スタイルサポート成分をしっかりと補いながら、食事による摂取カロリーをコントロール。優れた機能性に加え、本格的なおいしさも追求しています。

＜飲み方＞

1．シェーカーに水（350ml)を入れます。

2．DHCプロティンダイエット１袋をシェーカーに入れます。

3．シェーカーのふたをかたく閉め、よくシェークしたら、できあがり。

■森永乳業株式会社のコメント

この度､DHCプロティンダイエットと弊社「森永マミー」がコラボレーションできましたことを、大変光栄に思っております。2社の歴史のある商品ブランドにて紡ぎだされるハーモニーがお客様に愛されることを心より願うとともに、プロテインとシールド乳酸菌®・ミルクオリゴ糖が組み合わされた「DHCプロティンダイエット 乳酸菌 森永マミー風味」が多くの皆様のかがやく笑顔と毎日の健康をサポートしてくれることを楽しみにしております。

＜シールド乳酸菌®とは＞

シールド(盾)のように外敵からヒトのカラダを守る働きをイメージして名付けられた乳酸菌です。

森永乳業が保有する数千株の中から選ばれた特別な乳酸菌です。