国際ハイヤー株式会社(本社：東京都品川区、取締役社長：加藤寛治、以下「国際ハイヤー」)は、2026年4月1日に新拠点「日本橋支店(仮称)」(東京都中央区)を開設いたします。





国際ハイヤー日本橋支店(イメージ)





本支店は、ハイヤー業界初となる「アルファード専門拠点」として運用を開始します。国際ハイヤーでは、上質な移動体験へのニーズが一層高まる中、フラッグシップ車両として新型アルファードを中核に据え、これまでにない発想でサービス品質と供給体制の強化を図ってまいります。

日本橋支店で今後導入する新型アルファードは、すべて「ムーンルーフ(電動開閉式のガラス製サンルーフ)」を採用。車内に自然光を取り込み、開放感とラグジュアリーさを両立した空間を提供します。役員送迎をはじめ、ホテル等を中心としたインバウンド需要にも対応し、ご乗車されるお客さまに、より快適で特別感のある移動時間をお届けいたします。





アルファード(ムーンルーフ)





また、2027年度までにアルファード100台の稼働を計画しており、都心の要衝である日本橋箱崎町の立地を活かし、企業のお客さまを中心に新規需要の獲得と安定的な配車体制の構築を進めてまいります。

国際ハイヤーは、日本橋支店の開設を通じて、移動の価値を「目的地までの手段」から「体験」へと高め、これからもお客さまの多様なご要望にお応えするハイヤーサービスを提供してまいります。





国際ハイヤー日本橋支店(アルファード専門拠点





■日本橋支店(仮称)概要

支店名 ：国際ハイヤー株式会社 日本橋支店(仮称)

開設日 ：2026年4月1日

所在地 ：東京都中央区日本橋箱崎町19-21

電話番号：03-5745-5931(仮)

※本番号は開設前のお問い合わせ(ご利用相談・ご予約等)にも対応いたします。