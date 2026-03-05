株式会社TOSYS(本社：長野県長野市、代表取締役社長：笠井 澄人、以下「TOSYS」)はこのたび、総合建設業・製造業の株式会社ヤマウラ(本社：長野県駒ケ根市、代表取締役社長：山浦 正貴、以下「ヤマウラ」)と、データセンター(建屋型DC)、コンテナ型データセンター(コンテナ型DC)、マイクロデータセンター(マイクロ型DC)を共同で提供(※)する新たな事業『次世代型データセンター・地方分散NAGANOモデル』(以下、「NAGANOモデル」)について業務提携契約を締結しましたので、お知らせいたします。





業務提携契約を結ぶTOSYSの笠井社長とヤマウラの山浦社長(3月4日、長野市にて)





1. 提携の背景

近年、データセンター領域においては、AI・GPU需要の爆発的な増加、電力と冷却の逼迫、首都圏一極集中に伴うBCP/DR(事業継続／災害復旧)対策、脱炭素や地域共生課題などを背景に、地方への分散設置型データセンターのニーズが急速に拡大しています。

そこで今回、工場や事務所などの豊富な建設実績と各種インフラ設備、制御監視システムなどのエンジニアリング技術を有するヤマウラと、通信インフラの構築・保守やICTクラウドサービスなどで甲信越エリアトップクラスの実績を持ち、水冷／液浸冷却や高効率運用を前提としたコンテナ型DCを開発したTOSYSが、お互いの強みを活かして業務提携を結びました。お客さまの大切なデータを守り、あらゆるニーズに対応できる『NAGANOモデル』として開始します。









2. 提携内容

TOSYSとヤマウラは「建設会社×ICT事業者」の本格連携により、データセンターの企画・設計・建設・設備・ICT・運用の全工程をワンストップで提供します。建屋型からコンテナ型、マイクロ型まで、用途・規模・設置場所に応じて、短期間での構築を想定しながら、地方におけるデータセンターの“最適解”を共同提案していきます。

両社の主な役割分担としては、ヤマウラがDCの建設・土木・設備の計画・施工、建設関連許認可取得支援、調達・施工管理、建屋または敷地の確保、マイクロ型DCの提供、電力・空調・セキュリティー・監視等のエンジニアリングおよび施工を中心に担当。TOSYSはICTインフラ・ネットワークの設計・構築・運用、ならびにコンテナ型DCの設計・構築・販売・導入支援・構築・運用・監視・保守などを中心に担います。双方がお互いの商品ブランドも展開し、案件ごとに最適で柔軟な座組みを構築することで、お客さまの要件に合わせて個別提案を行います。









3. 業務提携の相手先の概要

【株式会社ヤマウラ】

創業 ： 1920(大正9)年

資本金 ： 28億8,849万円

代表者 ： 代表取締役社長 山浦 正貴

上場市場： 東京証券取引所プライム市場/名古屋証券取引所プレミア市場

事業内容： 総合建設業・製造業として、建設事業(建築・土木)・

エンジニアリング事業・開発事業を展開

URL ： https://yamaura.co.jp/





(※)「共同提供」＝ヤマウラまたはTOSYSの名義による販売、OEMによる外部顧客向け提供、リース／マネージドサービス形態を含む。





(参考)【コンテナ型データセンター関連ニュースリリース】

・2026.02.05「水冷・液浸を備えた次世代コンテナ型データセンター 2026年2月5日よりサービス開始」 | 株式会社TOSYS

https://www.tosys.co.jp/news/2026-02-05%e3%80%8c%e6%b0%b4%e5%86%b7%e3%83%bb%e6%b6%b2%e6%b5%b8%e3%82%92%e5%82%99%e3%81%88%e3%81%9f%e6%ac%a1%e4%b8%96%e4%bb%a3%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%86%e3%83%8a%e5%9e%8b%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf/

・2025.07.01 地域への分散設置を担う次世代型コンテナデータセンターを開設します | 株式会社TOSYS

https://www.tosys.co.jp/news/2025-07-01-news/













■会社概要

商号 ： 株式会社TOSYS

代表者 ： 代表取締役社長 笠井 澄人

所在地 ： 〒381-0193 長野県長野市若穂綿内字東山1108-5

設立 ： 1960年1月23日

事業内容： 電気通信事業者向け 線路、土木、交換・無線設備の設計・施工・保守

情報システムの企画・設計・施工・保守

情報システムインテグレーション・パッケージソフトウエア製造・販売

各種情報通信機器、OA機器の販売

クラウドサービスの導入支援・運用管理

電気設備、消防設備の企画・設計・施工・保守

一般土木・管工事の企画・設計・施工・保守

建築工事の企画・設計・施工・保守

LED照明器具の販売・施工

資本金 ： 4.5億円

URL ： https://www.tosys.co.jp/