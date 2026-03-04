男装アーティスト・ダンス&ボーカルグループ「ル・クール」が本日3月4日（水）に2ndシングル「promise」をリリース、あわせてミュージックビデオが公開された。2nd Single「promise」は“永遠の誓い”をテーマに、君と一緒に未来を歩むというメッセージが込められた作品となっている。今回のMVはまるで短編映画のような映像美で完成。ディレクションを手がけたのは、ジャンルを超えた映像演出で注目される次世代のクリエイティブプロダクション「聖傘 -sezan-」のSENA UMEAGUKU氏。限られた自然光と、刻一刻と変化する影のコントラストを活かしたロケ撮影は、失敗の許されない一発撮りでの撮影となった。

ル・クール「promise」Music Video

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=RSCvwyG6Mc8

■ リリース情報

ル・クール「promise」2026年3月4日（水）発売▽ 各サブスクリプションサービスhttps://lecoeur.lnk.to/promise【初回限定盤】シングルCD＋DVD価格：\1,700（税別価格\1,545）/TECI-994＜CD収録内容＞1.promise2.shadow＜DVD収録内容＞「promise」MUSIC VIDEO【通常盤】シングルCD価格：\1,300（税別価格\1,182）/TECI-995＜CD収録内容＞1.promise2.shadow3.promise -instrumental-4.shadow -instrumental-

■ 新曲「promise」リリースイベント

3月6日（金）東京・汐留シオサイト 地下歩道 特設ステージ 19:00～3月7日（土）東京・HMV&BOOKS SHIBUYA 6F イベントスペース ①11:30～②13:30～3月8日（日）東京・錦糸町マルイ 1F 特設ステージ 12:00～3月8日（日）東京・HMVエソラ池袋 イベントスペース 18:00～

■ LIVE

3月14日（土）「ル・クール Oneman Live "promise"」東京・国立音楽院 KMAパラダイスホール

https://xxlecoeur.com/information/202601220314tick/

■ プロフィール

「美しく、強く、自由に。自分軸で生きろ。」ルカ（Lucas）、リアム（Liam）、アメ（Ame）、ルネ（Rene）、ノエ（Noe）、イヴ（Yves）からなる、6人組男装ダンス&ボーカルグループ「ル・クール」。プロデューサーは、Adoのバンドマスターを務めている、高慶"CO-K"卓史。（制作参加：Snow Man「Big Bang Sweet」、SixTONES「NAVIGATOR」、Ado「クラクラ」等）中性的な美しさ、圧倒的な気品、そしてスーツの隙間から覗く儚さ。ル・クールは、“男装”を超えた“存在美”で、音楽という舞台に降り立つ王子たち。2025年9月24日メジャーデビュー。1st Single『TABOO』では音楽ファンやカルチャー感度の高い層から熱烈な支持を獲得。SNSでもバズを呼びTikTok総再生数100万再生突破。ル・クールは一躍注目の存在となった。

■ル・クール Official Site：https://xxlecoeur.com/■公式X：https://x.com/xxlecoeur■テイチクエンタテインメント：https://www.teichiku.co.jp/artist/lecoeur/

https://www.tiktok.com/@xxlecoeurTikTok投稿 :https://www.tiktok.com/@xxlecoeurYouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=@xxLeCœurInstagram投稿 :https://www.instagram.com/p/https://www.instagram.com/xxlecoeur//