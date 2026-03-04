総投票数22万超！

「アニメ化してほしいマンガランキング2026」TOP10決定

櫻坂46が受賞作品を祝福＆アニメ愛を熱弁









「アニメ化してほしいマンガランキング」は、既刊の単行本作品や連載中作品の中から“アニメ化してほしいマンガ”を一般投票で選ぶ「AnimeJapan」恒例の人気企画です。通称《アニラン》として親しまれ、過去には『SPY×FAMILY』や『薬屋のひとりごと』、『【推しの子】』などが上位にランクインし、アニメ化・ヒットへとつながるなど注目を集めています。

今回は48作品がノミネートされ、総投票数は222,758票と、前年から約7万票増加。ファンの熱量の高まりを感じさせる結果となりました。

授賞式には昨年に続き「AnimeJapan 2026」アンバサダーを務める櫻坂46の森田ひかる、松田里奈、的野美青、谷口愛季、中嶋優月の5名がプレゼンターとして登壇。MC天津飯大郎氏の進行のもと、過去のアニラン受賞作や実際にアニメ化された作品を振り返りながら、ノミネート作品への期待を語りました。

第10位から第6位までがVTRで発表された後、第5位には『＃ギャルとギャルの百合』、第4位には『写らナイんです』、第3位には『ケツバトラー』がランクイン。第2位は『サンキューピッチ』が受賞しました。

そして、栄えある第1位に輝いたのは、mmk先生による『となりの席のヤツがそういう目で見てくる』。編集担当の宮川拓人氏が登壇し、トロフィーが贈呈されました。宮川氏は「ご投票くださった読者の皆様、本当にありがとうございます。いただいた応援を糧に、これからも頑張りますというコメントを頂戴しております。先生の言葉通り、皆様の応援、それから皆様のアニメ化してほしいという期待に応えられるよう、ますます笑って泣けて、キュンキュンできるあの池沢君と江口さんの恋路をお届けできるよう全力で頑張っていこうと思っております。」と喜びを語りました。会場は大きな拍手に包まれ、受賞者からは作品に込めた思いやファンへの感謝が語られました。

アンバサダーの櫻坂46メンバー松田は、授賞式をとおして「この時間だけでも皆様が一つの作品に対して、長い間の努力や愛情を込めているというのがすごく伝わってきました。本日お渡しさせていただいたトロフィーは、皆様のこれまでの努力の証であると同時に、その年を象徴するものでもあると思っています。

これからも、この漫画を通して、たくさんの方が笑顔になったり、さまざまな想いが多くの人の心に届いていくのだろうなと感じました。

作品に携わったすべての皆様に、心から敬意を表したいと思います。」と語り、創作へのリスペクトを表しました。

授賞式後半には、「AnimeJapan 2026」アンバサダーを務める櫻坂46による開催告知パートが展開されました。ステージには公式マスコット・AJ兄弟も登場し、会場は一気に和やかな雰囲気に包まれました。

2026年のAnimeJapanは、3月28日（土）・29日（日）に東京ビッグサイトにて開催。今年は東展示棟に加え南展示棟も会場として使用され、過去最大規模での実施となります。

中嶋は 「AnimeJapanは本当に規模が大きくて、しかも最先端の技術の展示を見ることができるので、ぜひまだ来たことない方にも来ていただきたいなと思います。貴重な声優さんのステージもすごく面白いものがたくさんあるので、ぜひ皆さん当日のスケジュールを立てて会場に来てくださったら嬉しいなと思います。今年も一緒に楽しみましょう。」

谷口は 「昨年この紹介していて、他のメンバーが紹介していた漫画を読んで、またさらにハマったので、今日またこうしていろんな漫画を知ることができてとても嬉しかったです。またお家に帰ってしっかり読んでいきたいと思っています。そしてAnimeJapanは本当に規模が大きいので、ぜひ歩きやすいスニーカーで来て楽しんで行ってくださったらいいなと思います。」

的野は「アニメ化してほしいマンガランキングが知らない漫画に出会う入り口となっているので、今回もいろんな漫画に出会えることができてとっても嬉しかったです、みんなのプレゼンやコメントを聞いてすごく興味が湧いているので、この熱い思いのままいろんな漫画を見させていただきたいなって思いました！そしてAnimeJapanも盛り上げて行きたと思いますので、ぜひご来場お待ちしております。」

松田は 「このアニメ化してほしいマンガランキングをきっかけに私も初めての漫画と出会いますし、これを見てくださってる方のきっかけになったらいいなと思いました。作品に携わる皆さんの漫画に対する愛がとても伝わってきて、やっぱり漫画って素敵だなっていう風に改めて思いました。そしてAnimeJapanに今年も出演させていただけるということで、私たちもステージに登壇するので、皆さんと一緒に楽しみたいなと思います。そして私たちをきっかけにアニメに興味を持っていただけたらすごい嬉しいなと思うので、架橋になれるように今回も頑張りたいと思います。」

森田は 「AnimeJapanまでに全部読んで、さらに漫画だったり、アニメへの愛を深めてAnimeJapanに臨めたらなと思っています。そして当日はスペシャルなステージだったり、ブース展示など本当に盛りだくさんですので、アニメ好きの皆さんが集うイベントということで、アニメ好きの愛を皆さんと一緒に共有しながら、存分に全部楽しめたらなと思っています。」

と意気込みを語りました。

会場拡大、出展社数過去最多規模での開催など、進化を続けるAnimeJapan 2026。アンバサダーの言葉からも、そのスケールアップへの期待が大きく伝わる時間となりました。

アニメ化への期待を背負った10作品は、AnimeJapan 2026会場内でのPR展示や受賞PV上映などを予定。TOP3の作品には総額300万円分の大型広告枠が送られます。

アニメファンの想いが結集した「アニメ化してほしいマンガランキング2026」。次なるアニメ化作品の誕生に、ぜひご期待ください。

また授賞式の模様はAnimeJapan公式YouTubeにて3月31日(火)23:59まで期間限定公開となります。

AnimeJapan公式YouTube

https://youtube.com/live/_rIhFtcA5l4

■「アニメ化してほしいマンガランキング 2026」 TOP10 受賞者コメントも到着

第１位「となりの席のヤツがそういう目で見てくる」（作者：mmk）

©mmk／小学館



【受賞コメント】

ご投票くださった読者の皆様本当にありがとうございます！！

いただいた応援を糧にこれからも頑張ります！！

【あらすじ】

主人公の池沢くんは、同じクラスの美少女・江口さんのことを「そういう目」で見ている。しかし実は、江口さんも「そういう目」で池沢くんのことを見ていた……！？チラ見えする筋肉、汗ばむ肌、髪の香り…互いに興味津々な２人の「下心」から始まる純愛ラブコメディ！！

第２位「サンキューピッチ」（作者：住吉九）



©住吉九／集英社



【受賞コメント】

2023年の『ハイパーインフレーション 』に続き、今作もランクインすることができました‼︎

応援してくださった皆様のおかげです。

ありがとうございます‼︎

連載がさらに盛り上がるよう力を尽くす所存です。

【あらすじ】

6月、神奈川県の高校球児の間で、ある噂が囁かれていた。夜な夜な現れては「3球勝負」を挑む謎の男、「野球部狩り」――。県立横浜霜葩高校、野球部キャプテンの小堀は「野球部狩り」が学内にいると推測。男を勧誘するため接触を図るが、男には野球部に入れない“ある秘密”があって……。

第３位「ケツバトラー」（作者：高出なおたか）



©高出なおたか ©面白法人カヤック／小学



【受賞コメント】

投票、応援ありがとうございます！ノミネートされた時点で泣く程うれしかったのに、3位というお尻に似た形の順位を頂けて、大変光栄です。刀をお尻で挟んでの戦闘はあまり参考資料がありませんが、アニメ業界様の挑戦（オファー）を心よりお待ちしております！！

【あらすじ】

お尻で刀を挟んで戦う真剣（シリアス）バトル漫画！それがケツバトラー！！主人公・デンスケはケツバトルで死んでしまった父を探して旅に出る。その旅で出会う様々な仲間たち…友情、努力、勝利、そして尻でバトルは超激化！考えろ、デンスケ！なぜお尻は２つに分かれている！？

第４位「写らナイんです」（作者：コノシマルカ）



©コノシマルカ



【受賞コメント】

投票ありがとうございました！

動く黒桐、踊る橘、天井を走る日下…私もぜひ見てみたいですね！

4位の名に恥じぬよう死ぬ気で頑張ります！

【あらすじ】

視えてはいけないものを引き寄せてしまう、“超霊媒体質”の黒桐まこと。オカルト部に情熱を捧げる橘みちると出会い、彼の人生が動き出す―― 新感覚のオカルト青春劇！！

第５位「#ギャルとギャルの百合」（作者：イノウエ）



©イノウエ／小学館



【受賞コメント】

このような素敵な賞を頂き、とても嬉しいです。

投票してくださった読者の方々、有難うございました。

御恩を漫画で返せるよう、これからもたくさん描きます。精進します。

【あらすじ】

ギャルとギャルが付き合ったら毎日最高！ギャルの結愛とギャルの玲奈は、ノリでとりあえず一年ほど付き合ってみることにしたところ想像以上に幸せな日々が続き、気が付けば一年が経っていた……。ギャルとギャルによるカップル青春コメディー!!

第６位「会社と私生活－オンとオフ－」（作者：金沢真之介）



©Shinnosuke Kanazawa/SQUARE ENIX



【受賞コメント】

これだけ多くの人に支えられるような

作品に携われて幸せです。

読者の皆様、原案の妻、担当さん、

本当にありがとうございます。

たくさんのご投票ありがとうございました！

【あらすじ】

働く人々には会社と私生活がある。 ある人は会社員と女装ロリィタ。ある人は会社員と男装パンク。 二人は会社との見た目のギャップから、同僚と気づかないまま距離を縮めてゆく。オンとオフのギャップにキュン必至! 働く二人の大変身日常譚！

第７位「ウソツキ！ゴクオーくん」（作者：吉もと誠）



©吉もと誠／小学館



【受賞コメント】

昨年に続いて今年もノミネート！そして第7位受賞！！これは前代未聞です！

もうすでにアニメ化しているのでは？！（笑）

それくらいの勢いを思わせてくれる投票をしてくださった皆さん、ウソなしでありがとうございました！

特大の感謝を！！！

【あらすじ】

主人公の「ゴクオーくん」は、ウソをつくのも、他人のウソをあばくのも好きな「ウソのスペシャリスト」！彼がペットのネコカラスとともに、世の中にあふれる「ウソ」をこれでもか！とあばいていきます。もちろん使うのは「舌」だけ…。ゴクオーくんは「ウソでウソを制する」のです！

第８位「ディノサン」（作者：木下いたる）



©木下いたる/新潮社



【受賞コメント】

コミックス１巻の発売時｢僕の手を離れた今､これからは世の中の皆さんにも一緒に育ててもらい大きく育っ

てほしい｣と発信しました｡あれから約5年─今では世界10ヵ国以上で翻訳される漫画に育ちました｡今回

の受賞は正に世界中のディノサンを応援してくださる皆さまのおかげです｡本当にありがとうございます！！

【あらすじ】

1946年にとある島で生き残りを発見。その後、繁殖や遺伝子操作によって、再生されることとなった恐竜。それから恐竜ブームに沸いた世の中だったが、とある事故がきっかけで人々の心はすっかり恐竜から離れてしまう。そんな中、経営難に陥った恐竜園「江の島ディノランド」に新人飼育員として、須磨すずめが入社することに。恐竜に対して熱い思いを持つ彼女にとまどう園の職員たちだが……。

第９位「極楽街」（作者：佐乃夕斗）



©佐乃夕斗／集英社



【受賞コメント】

『極楽街』に投票してくださった皆様

ありがとうございました！

おかげさまで今年もトップ10入りができて嬉しいです。

皆様のご期待に応えられるよう

これからも精進して参りますので

応援よろしくお願いいたします。

【あらすじ】

華やかな賑わいと深い闇が交錯する下町・極楽街――。この秩序なき街で“問題解決屋”を営むタオとアルマ。2人の前に、失踪した獣人の友達を探す少年が現れる。跡を絶たない行方不明者と、動物たちの変死体――街を闇が覆う逢魔が時、“解決屋”の別の顔が顕になる!!

第10位「ケントゥリア」（作者：暗森透）



©暗森透／集英社



【受賞コメント】

投票して下さった方々ありがとうございます！これからも面白くする為に頑張っていきます！応援よろしくお願いします！

【あらすじ】

自由を求めて奴隷船に密航者として潜り込んだ少年・ユリアン。他の100人の奴隷たち、とりわけ身重のミラは彼の事を気にかけて優しくしてくれた。しかし呪われた海域で彼らを待ち受けていたのは…!?新時代ダークファンタジー、ここに開幕!!

■「アニメ化してほしいマンガランキング」に ついて

「アニメ化してほしいマンガランキング」とは、これまでに販売されたマンガ単行本、または連載中の作品の中から、”アニメ化してほしいと思うマンガ”や、”大勢の人に見てほしい”と思う作品が、一般投票によって選ばれる「AnimeJapan」の恒例行事。

今年で9回目の開催となり、総投票数22万票を超え、SNSを中心に大きな盛り上がりをみせました。

詳しくは公式サイト（https://anime-japan.jp/activities/ajranking/）をご確認ください。





■TOP10作品は授賞式で発表！さらにAnimeJapan 2026会場内での展示も！

アニメ化への期待を背負った10作品は、AnimeJapan 2026会場内でのPR展示や受賞PV上映などを予定。TOP3の作品には総額300万円分の大型広告枠が送られます。





AnimeJapan 2026 入場券情報 / 入場券販売中！ファストチケット先行抽選申込スタート！

入場券とパブリックエリアへ優先的にご入場いただけるファストチケットの販売、申込がスタートしました！

◆入場券

各日2,500円(税込)

・AJチケット・CNプレイガイド・アニメイト販売：2月25日(水)～3月27日(金)23:59

◆ファストチケット先行抽選販売

各日3,900円(税込)

・申込期間：2月25日(水)～3月21日(土) ※CNプレイガイド限定

・抽選結果通知：3月25日(水)16:00予定

※ファストチケットのみでは、AnimeJapan 会場へのご入場はできません。

AnimeJapan へご入場いただくには、別途入場券をお買い求めください。

その他券種の詳細や購入方法は公式サイトをご確認ください

入場券情報▶https://anime-japan.jp/tickets/