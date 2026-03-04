2032年に2.14億ドル規模へ──CAGR9.2%で拡大するSiCウェーハ減薄装置市場の成長構造
SiCウェーハ減薄装置とは、SiC基板の裏面研削・薄化を高精度に行い、後工程（ダイシング、実装、パッケージ）へ最適厚みで受け渡すための工程装置である。硬度が高く脆いSiCでは、薄化時の亀裂、欠け、サブサーフェス損傷、反りが歩留まりを左右するため、装置には高剛性構造、主軸安定性、研削条件の高再現制御、洗浄とパーティクル管理、薄片ハンドリング安全性、厚み計測と閉ループ補正が同時に求められる。製品は全自動と半自動に大別され、全自動は自動搬送・自動アライメント・オンライン計測・自動ドレッシング・洗浄乾燥・異常検知を統合し、量産のばらつき低減と人起因リスクの削減で主流となる。
硬いほど儲かる
LP Informationの調査レポート「世界SiCウェーハ薄化装置市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/591672/sic-wafer-thinning-equipment）によると、2026年から2032年の予測期間中のCAGRが9.2%で、2032年までにグローバルSiCウェーハ薄化装置市場規模は2.14億米ドルに達すると予測されている。世界市場の主要特徴は、SiCデバイスの用途拡大がそのまま薄化工程の投資と更新需要に波及する点にある。EV駆動、急速充電、再エネ電力変換、産業インバータは高効率と高耐圧を求め、SiCはシステム損失を削りつつ高温動作を許容するため採用が進む。結果として、前工程の結晶・エピだけでなく、裏面研削を含む後工程の能力制約がボトルネック化しやすい。さらに、薄化の高度化は単なる厚み削減ではなく、反り・均一性・低損傷面という品質要件の引き上げであり、装置の差別化は機械精度に加えてプロセスウィンドウの広さと安定稼働（OEE）へ移る。量産現場では、異常検知や統計的プロセス管理、消耗材管理まで含む運用設計が投資回収を左右し、装置は「加工機」から「歩留まりを設計するインフラ」へ位置付けが変わる。
図. SiCウェーハ薄化装置世界総市場規模
図. 世界のSiCウェーハ薄化装置市場におけるトップ8企業のランキングと市場シェア（2025年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
トッププレイヤーの勝ち筋
LP Informationのトップ企業研究センターによると、SiCウェーハ薄化装置の世界的な主要製造業者には、Disco、Beijing TSD Semiconductor、Tokyo Seimitsuなどが含まれている。2025年、世界のトップ3企業は売上の観点から約71.0%の市場シェアを持っていた。2025年時点で全自動機は売上シェア約78%、6インチ以下向けは約69%、アジア太平洋は需要シェア約56%とされる。このデータ配置が示す含意は、まず需要面でアジア太平洋が量産導入と増設の中心であり、短納期・立上げ支援・保守網が調達の決定要因になりやすい点である。次に、6インチ主導は「今の利益」、8インチは「次の覇権」を意味し、8インチ対応は装置剛性、吸着・搬送、反り制御、計測フィードバックの総合力を要求するため、参入障壁が一段上がる。企業別には、DiscoやTokyo Seimitsuなど日本勢が精密加工と量産信頼性で優位を築きやすい一方、中国勢は量産投資の地場需要とサプライチェーン近接を武器に存在感を増し、認定取得とプロセスノウハウの蓄積が成長の鍵となる。結果として市場は「頭部集中＋地域ごとの立上げ競争」という二重構造へ向かう。
