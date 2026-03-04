第7回全国出版オーディション優勝者、待望の新刊！30年以上の離島医療から学んだ、心と体を元気にする休み方――書籍『医師が教える「健幸」になる休み方 沖縄式リトリート』（著：城所望）3月19日（木）発売
株式会社三笠書房（東京都千代田区／代表取締役：押鐘太陽）は、
新刊書籍『医師が教える「健幸」になる休み方 沖縄式リトリート』（著者：城所 望）を3月19日（木）に発売いたします。
■『医師が教える「健幸」になる休み方 沖縄式リトリート』
・アマゾン：https://amzn.to/46Cvqok
・三笠HP：https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100408300
■内容紹介
第7回全国出版オーディション優勝者、待望の新刊！
30年以上の離島医療から学んだ、
「沖縄の暮らしの知恵」×「最新の医学」による、心と体を回復させる休み方！
疲れている。でも、誰にも言えない。
がんばらなきゃ。でも、正直ちょっとつらい。
そんなあなたに、「沖縄式リトリート」が効く！
沖縄に行かなくても、誰でも・どこでも実践できるよう
５つの処方箋にまとめました。
・「自然の力」を取り戻そう
・「祈りの力」で優しくなろう
・「笑いの力」で明るくなろう
・「対話の力」で癒やされよう
・「つながりの力」で豊かになろう
例えば、「公園の中を５分歩く」「１日の始まりと終わりに祈る」
だけで、心と体の回復スイッチがオン！
与那国島や竹富島など、八重山諸島で
住民の命を支えてきた医師だから書ける、
心と体を整える「回復の知恵」が満載！
離島での暮らしや人々とのエピソードも楽しめる本。
■商品情報
書名：医師が教える「健幸」になる休み方 沖縄式リトリート
著者：城所 望
定価：1,870円
ISBNコード：978-4-8379-4083-8
発売日：2026年3月19日（木）
発行所：株式会社三笠書房
・アマゾン：https://amzn.to/46Cvqok
・三笠HP：https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100408300
■著者紹介
著者：城所 望（きどころ・のぞみ）
1960年、静岡県富士市生まれ。
浜松医科大学卒業後、沖縄の風土に魅せられ、沖縄県立中部病院にて医師としての歩みを始める。米国での研鑽を経て、石垣島の八重山病院や周辺離島での地域医療に従事。ドラマ「Dr.コトー診療所」の舞台となった日本最西端・与那国島では、島唯一の医師として住民の命を支え、医療の原点を築いた。
30年以上にわたる離島医療の経験から、島の人々の暮らしに息づく、体だけでなく心も満たされる“健幸”の秘訣を見出す。その知恵を現代のライフスタイルに最適化した「沖縄式リトリート」として提唱し、真に心身を整える「休み方」の普及に力を注いでいる。
現在はフリーランス医師として、外来診療のほか4,000名を超える児童・生徒や企業従業員の健康管理を担当。1万人以上の健康相談と年50回以上の講演実績を持ち、予防医療の実践を続けている。離島在住者で唯一の沖縄エッセイスト・クラブ会員。石垣島のシンボル「サザンゲートブリッジ」の名付け親であり、「Dr.リトー」の愛称で親しまれる。第7回全国出版オーディション優勝（2025年）。
