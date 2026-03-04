株式会社あさ出版（代表取締役：田賀井弘毅、所在地：東京都豊島区）は税理士法人チェスター 監 円満相続を支援する士業の会 編 株式会社エッサム 著『事例でわかる 失敗しない相続対策入門』https://www.asa21.com/book/b671449.html を2026年3月10日（火）に刊行いたします。

「知っておくべきこと」と「やっておくべきこと」がこれ1冊でわかる！

相続について相続の基礎知識から税金対策、生前贈与、遺産分割協議、遺言の残し方、信託の活用など、相続全般の知識や、やっておきたい事前準備を、52もの豊富な事例とともに解説します。これ一冊で相続について「知っておくべきこと」と「やっておくべきこと」がわかります。

書籍情報

タイトル：事例でわかる 失敗しない相続対策入門監修者：税理士法人チェスター・編集協力者：円満相続を支援する士業の会 著者：株式会社エッサムページ数 : 296ページ 価格 ： 1,870円(10%税込） 発行日 ： 2026年3月10日 ISBN ： 978486667-813-9 amazon：https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4866678135/asapublcoltd-22/楽天：https://books.rakuten.co.jp/rb/18471076/?l-id=search-c-item-text-01

目次

第1章 相続の基本を知ってもめごとを避けよう第2章 知る知らないで大違い！ 相続税の特例制度第3章 生前にやっておけば安心の相続税対策第4章 トラブルを防ぐためにやっておきたい相続対策第5章 相続開始後のトラブルを回避するための対策第6章 増えてきた「相続税調査」に対応する方法

プロフィール

監修者：税理士法人チェスター

相続税・資産税に特化した税理士法人。全国18 拠点の事務所を展開し、年間3,000 件を超える相続税申告・相談実績は業界トップクラスを誇る。税理士約80 名を中心に、公認会計士、弁護士、司法書士、行政書士など多様な専門家が連携。複雑な相続税申告から生前対策、国際相続までワンストップで対応するプロフェッショナル集団である。申告書への書面添付による税務調査リスクの低減や、二次相続を見据えた設計など、高度なノウハウと豊富な実務経験に基づき、資産を守り最大限の節税を実現。安心・信頼のサポート体制を構築している。

編集協力者：円満相続を支援する士業の会

遺産相続は、場合によっては親族間での遺産争いになることがあり「争続（争族）」などと揶揄されることがあるほどトラブルの生じやすい問題でもあります。そのような問題をはじめ、いろいろな悩み事の解決を総合的に行っている事務所です。 遺言や贈与、信託はもちろんのこと、円満な相続を行っていただくためのお手伝いをします。

著者：株式会社エッサム

昭和38 年（1963 年）の創業以来、一貫して会計事務所及び企業の合理化の手段を提供する事業展開を続けております。社是である「信頼」を目に見える形の商品・サービスにし、お客様の業務向上に役立てていただくことで、社会の繁栄に貢献します。

https://newscast.jp/attachments/x6avjEMfE17LhKhXwKcC.pdf