クラレンドル＆ドメーヌ・クラレンス・ディロンが、ボルドーワインを4 年連続でハリウッド最大の夜へ

パリ, 2026年3月4日 /PRNewswire/ -- クラレンドルおよびドメーヌ・クラレンス・ディロンは、アカデミー映画博物館の公式ワインパートナーとして再び参加できることを誇りに思います。4年連続となる今年も、この名門ファミリー企業が第98回アカデミー賞®授賞式にて卓越したワインを独占提供し、上質なワインと映画の世界を結びつけることで、ハリウッドのトップスターたちにふさわしい特別な体験を演出します。

クラレンドルおよびドメーヌ・クラレンス・ディロンのワインは、オーベーション・ハリウッド内のドルビー・シアター®での授賞式に加え、象徴的な祝宴であるガバナーズ・ボールやアカデミー映画博物館で開催される公式アカデミー賞®ウォッチパーティーでも提供されます。すべてのイベントにおいて、エレガントかつ現代的な赤・白・ロゼワインが、伝説のシェフ、ウルフギャング・パック氏が手掛ける至高のケータリングメニューと共に提供されます。

ドメーヌ・クラレンス・ディロンは、このスターが揃うイベントに向けて新しいワインを発表します。

l ル・ドラゴン・ド・カントュス 2020 (Le Dragon de Quintus 2020)： シャトー・カントュスへの入り口となるル・ドラゴン・ド・カントュスは、サン・テミリオンの最高級のテロワールをブレンドして造られています。フルーティーでバニラの香りが漂い、熟した黒い果実のアロマと交じり合う美しいダークワインです。最初の一口はしなやかでシルクのようになめらかで、果実の風味とオークの香りが組み合わさり、非常に魅力的なワインに仕上がっています。

本年も昨年に引き続き、高い評価を誇る以下のワインが振る舞われます。

オー・ブリオンにインスピレーションを得たクラレンドルのワインファミリーは、複雑さ、エレガンス、バランスを兼ね備えた、熟成にも適した巧みなブレンドを通じて、ボルドーのテロワールの真の個性を表現し、上質なワインで日常を格上げします。

l クラレンドル・ボルドー・ルージュ 2017： 美しく輝くルビーレッドの色調を持つこのブレンドは、非常にフレッシュでフルーティーなアロマを持ち、赤い果実、ブラックカラント、チェリーの香りが広がります。

l クラレンドル・ボルドー・ブラン 2023： 洗練されたエレガントなワインで、レモンやグレープフルーツの明るい柑橘系の香りと、洋梨やライチのなめらかな甘さが絶妙なバランスを保っています。

l クラレンドル・ボルドー・ロゼ 2023： ボルドーの際立った表現力を示すガストロノミックなロゼワイン。ラズベリーやピンクグレープフルーツのアロマ、ライチやマンダリンオレンジのほのかな香りに引き立てられた鮮やかな赤い果実のノートが特徴です。

l クラレンドル・アンバーワイン 2021： 複雑で凝縮感のあるモダンな甘口ワインで、そのフレッシュさと、花や果実味と酸味の調和のとれたバランス、なめらかな余韻が際立っています。

クラレンドルに加え、ノミネートされた方々や受賞者は、アカデミー賞®のバックステージで「ラ・クラルテ・ド・オー・ブリオン 2021（La Clarté de Haut-Brion 2021）」を堪能する特別なひとときが用意されています。新鮮な柑橘類と白い花のアロマが香り立ち、レモンのような明るく爽やかでキレのある余韻が続く、類まれな繊細さを備えたワインです。

「クラレンドルおよびドメーヌ・クラレンス・ディロンは、この一年間、私たちに感動と楽しみを与えてくれたすべての方々に敬意を表し、お祝いしたいと思います。世界中の何百万人もの視聴者とともに、第98回アカデミー賞®ノミネート作品・候補者の卓越した功績を称えられることを光栄に思います。乾杯！」

1935年に設立されたドメーヌ・クラレンス・ディロンは、シャトー・オー・ブリオン、シャトー・ラ・ミッション・オー・ブリオン、シャトー・カントュスなど、一流のボルドー・エステートで知られる家族経営のグループです。ルクセンブルク大公ロベール殿下のリーダーシップのもと、同社はワイン造りの卓越性において世界的な名声を得ており、世界最高峰のワイン生産者ファミリーからなる国際協会「プリムム・ファミリエ・ヴィニ（Primum Familiae Vini）」にも加盟しています。ドメーヌ・クラレンス・ディロンは長きにわたり芸術を支援してきました。ロベール殿下の脚本家としての経歴は、2023年以来、クラレンドルとドメーヌ・クラレンス・ディロンをハリウッド最大の夜にもたらし、ワインと映画の世界を融合させる上で重要な役割を果たしています。

詳細については、Instagramの各アカウント（@clarendelle @chateauquintus @chateauhautbrion_ @chateaulamissionhautbrion @klarawines @leclarenceparis）をフォローしてご覧ください。

Chairman & CEO, Prince Robert of Luxembourg and his daughter Charlotte de Nassau



