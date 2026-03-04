韓国出身ソロアーティストDAEHAN(デハン)が、日本活動10周年という節目の年に、待望の2nd Single『逢いたい』を2026年3月4日にリリースいたします。

日本を拠点にアイドルグループとして地道なライブ活動を続け、ソロになり、更なる成長を遂げファンと共に歩んできた10年。その集大成とも言える作品が、ついに完成いたしました。





2ndSingle『逢いたい』





『逢いたい』は、青い海と夕焼けに染まる風景の記憶、別れて初めて気づく共に過ごした時間の尊さを描いた珠玉のバラードです。

切なくも純粋な想いを、DAEHANの透明感ある歌声で繊細に表現し、時が過ぎても消えない愛の温もりを静かに届ける一曲となっております。

作詞は、日本歌謡界で数々のヒット曲を生み出してきた松本一起が担当。





本作は、「夏の日の1993」(class)、「ジプシー・クイーン」「Fin」(中森明菜)矢沢永吉、福山雅治など数々の名曲を手掛けた、日本歌謡界のレジェンド作詞家・松本一起が作詞を担当しております。





時代を超えて愛される“日本的な情緒”と、韓国出身アーティストならではの感性が融合した、国境を越えるバラードが誕生しました。

また、今作はCD販売だけではなく各音源サイトでも配信される予定です。









【10周年という節目】

2016年より日本で本格的に活動をスタートしたDAEHAN。

東京・大阪を中心に定期公演やイベントを重ね、着実にファン層を広げてきました。

3月はリリースとともに、誕生日イベント、日本活動10周年イベントも開催予定です。

10年間支えてきたファンへの感謝を直接届ける特別な1ヶ月となります。









【2026年3月 JAPAN LIVE TOUR 開催】

リリースを記念し、JAPAN LIVE TOURを開催。

・3月4日 (水) ビレボア 〈逢いたい〉発売

・3月6日 (金) 誕生日イベント

・3月11日(水) 日本活動10周年イベント

ほか定期公演を実施予定です。

10周年という節目の年に発表される本作は、これまで支えてきたファンへの感謝と、さらなる飛躍への決意が込められています。





schedule





【DAEHAN コメント】

「10年間、日本で活動を続けてこられたのは、いつも応援してくださるHarmony(ファンネーム)、そして支え続けてくれたPLUsWIN(事務所)のおかげです。

この『逢いたい』という曲が、聴いてくださる方の大切な人や思い出と重なってくれたら嬉しいです。」









【プロフィール】

DAEHAN(デハン)

韓国出身ソロアーティスト。

日本を拠点に活動し、ダンス＆ボーカルグループ「REACT -リエクト-」のメンバーとしても活動。

2024年8月に1st Single『To.us』をリリース。

ジャンルを問わない歌唱力と楽器演奏を武器に、ライブを中心に精力的に活動中です。