『PUMA.AT WORK.』を展開する安全・作業用品の総合メーカー株式会社ユニワールド(所在地：和歌山県有田市、代表取締役：江川 真史)は、『職人さんをよりカッコよく！』をテーマに、タレントのヒロミさんとのコラボレーション企画を展開しています。その第二弾として、現場で働く人々が誇りを持って着られる、機能性とスタイルを兼ね備えたアクティブポロシャツ・Tシャツをワークギアシリーズに、新たにラインナップしました。2026年3月上旬より全国の作業用品店・ホームセンター・ネットショップなどで発売します。





PUMA.AT WORK. × HIROMI コラボ企画第2弾・ポロシャツ・Tシャツ





PUMA.AT WORK. Instagram： https://www.instagram.com/uniworld_paw/

PUMAワーク用品「PUMA.AT WORK.」公式サイト： https://uniworld.jp/puma-at-work/









■PUMA.AT WORK.について

「PUMA.AT WORK.」は、アスリートブランドPUMAによるプロフェッショナルワーカーのための新しいワークスタイルです。スタイリッシュなフォルムに日本の現場が求める機能性と快適性を融合した「PUMA WORKWEAR」「PUMA SAFETY」「PUMA WORK GLOVES」が様々な現場で最高のパフォーマンスを引き出します。









■「ヒロミさん」×「PUMA.AT WORK.」コラボについて

人気TV番組「有吉ゼミ」(日本テレビ系列)のDIYコーナー「八王子リホーム」他多方面で大活躍の人気タレント・ヒロミさんと新しいワークスタイル「PUMA.AT WORK.」を展開している株式会社ユニワールドは、想いを同じくする『職人さんをよりカッコよく！』をテーマに、ヒロミさん自身が“本当に使いたい”と思えるディテールにこだわり、動きやすさ・耐久性・収納力はもちろん、着ることで気分が上がるデザイン性も追求したワークギアの企画開発を進めてまいりました。

ヒロミさんこだわりの商品が完成していくまでの行程は、YouTubeチャンネル「Hiromi Factory チャンネル」内にて、ヒロミさんも参加した企画会議から、実際に試着する様子などを配信しています。





【配信動画】

「コラボ企画・打ち合わせ」編

https://youtu.be/RRh24f0L_z4

2025年11月に「ヒロミさん」×「PUMA.AT WORK.」コラボレーション企画の第一弾として「ワークジャケット」「カーゴパンツ」「ワークベスト」「ワークグローブ」を発売いたしました。ヒロミさんにも多くのシーンでご愛用いただいております。





PUMA.AT WORK. × HIROMI 発売第一弾ラインナップ





＜PUMA.AT WORK. × HIROMI 発売第一弾ラインナップ＞

PW-3041G WORK JACKET ( Silver / Black )

PW-3045G CARGO PANTS ( Silver / Black )

PW-3012G WORK VEST ( Black )

PGH-350 Racing Pro ( Yellow / Navy )









■商品データ/ラインナップ

＜PW-3053G T-SHIRTS＞





PW-3053G Tシャツ ホワイト





PW-3053G Tシャツ ブラック





・素材 ： ポリエステル100％

・サイズ ： M・L・LL

・カラー ： ホワイト / ブラック

・希望小売価格： オープン価格

＜ポイント＞

ヒロミさんがワークウエアに求める“動きやすさ”を、伸縮性に優れたストレッチ素材によって実現しました。紫外線遮蔽率95％以上を備え、さらに現場で重宝するペン差しポケットを左袖に配置することで、機能性を高めています。ペン差しの下にはHiromi Factoryの『F//H』と『PUMA WORKWEAR』のロゴをあしらい、特別感を演出しました。加えて、衿裏のオリジナルロゴテープなど、細部にまでこだわりを詰め込み、洗練されたデザインに遊び心を添えています。





＜PG-3044G POLO SHIRTS＞





PW-3044G ポロシャツ ホワイト





PW-3044G ポロシャツ ブラック





・素材 ： ポリエステル100％

・サイズ ： M・L・LL

・カラー ： ホワイト / ブラック

・希望小売価格： オープン価格

＜ポイント＞

伸縮性に富んだストレッチ素材を使用し、95％以上の紫外線遮蔽率と吸汗速乾性によって快適な着心地を実現しました。胸ポケットは“大きすぎない方がよい”というヒロミさんのご意見を反映した仕様です。ペン差しの下にあしらわれたロゴが、コラボならではの特別感を演出しています。さらに衿裏のオリジナルロゴテープなど、細部にまでこだわりを詰め込み、アクティブで洗練されたデザインに仕上げています。









【ヒロミさんプロフィール】

1965年2月13日生まれ

東京都出身 タレント

1986年1月21日(大安)にミスターちんさん、デビット伊東さんと共に「B-21 SPECIAL」を結成。

現在は、個人としてレギュラー番組のMCをはじめ、単発番組にも多数出演。特にスポーツ全般を得意とし、陸・海・空、様々な分野にチャレンジしている。また、家具や部屋のリノベーションやリフォームなど、DIYの名手として番組でも活躍中。

また多趣味を生かして自身で編集を行うYouTube「Hiromi Factory チャンネル」は、135万人以上の登録者を抱える人気チャンネルとなっている。妻は歌手・タレントの松本伊代さん。









■会社概要

株式会社ユニワールドは、作業用手袋やセーフティシューズなどの安全・作業用品の総合メーカーです。「革手工房」「のらSTYLE」「LACQ」といった自社ブランドをはじめ「WONDER GRIP」等の優れた海外ブランドまで、“人の仕事のチカラになる”製品をご提供しております。また、「PUMA SAFETY」「PUMA WORKWEAR」「PUMA WORK GLOVES」から構成されるプロフェッショナルワーカーのための新しいワークスタイル「PUMA.AT WORK.」をご提案しています。これからも“発想力企業 ユニワールド”をコンセプトに、安全・安心・快適・効率の新たな価値を創造し続けてまいります。

名称 ： 株式会社ユニワールド

創業 ： 1996年10月

代表 ： 代表取締役 江川 真史(えかわ まさふみ)

本社所在地： 〒649-0313 和歌山県有田市千田72番地

事業内容 ： 安全・作業用品の企画・製造・販売

URL ： https://www.uniworld.jp/









【商品に関するお問い合わせ】

株式会社ユニワールド お客様相談窓口

TEL：0120-393-663(受付時間 平日9:00～17:00)