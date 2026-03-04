ポムポムプリンデビュー３０周年記念「サンリオエコバッグ付きスイーツ」オンライン予約販売
ミニストップは、ミニストップオンラインにて「ポムポムプリンエコバッグ付きクッキー」および「ポムポムプリンエコバッグ付きココアクッキー」の予約販売受付を、３月３日（火）１０時から３月１０日（火）１８時まで行います。 予約商品は５月１５日（金）１８時から５月２２日（金）２３時５９分まで、注文時に指定した店舗にてお受け取りいただきます。 エコバッグは株式会社サンリオの人気キャラクター「ポムポムプリン」デビュー３０周年を記念した、ミニストップ限定の２種類のデザインです。持ち運びに便利な、ちょっとしたお買い物にちょうどいいサイズ感のエコバッグ付きスイーツをお楽しみください。
【商品情報】
⚫商品名ポムポムプリンエコバッグ付きクッキーポムポムプリンエコバッグ付きココアクッキー© ’26 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L665452
⚫本体価格７５０円 （税込価格８２５．００円）※１
⚫予約受付期間２０２６年３月３日（火）１０時～３月１０日（火）１８時
⚫商品受取期間２０２６年５月１５日(金）１８時～５月２２日（金）２３時５９分※注文時に指定した店舗でお受け取り可能です。
⚫発売地区全国（２０２６年１月末現在：国内１，７６０店）
⚫商品特長株式会社サンリオの人気キャラクター「ポムポムプリン」のエコバッグ付きスイーツです。クッキー６枚入り、バッグにはコンビニのお弁当が入るマチがあります。重量：スイーツ約４５ｇ、エコバッグ重量約３７ｇバッグサイズ：縦約３５ｃｍ×横約２５ｃｍ×マチ約１９ｃｍ
⚫販売サイトミニストップオンライン※予約受付期間 ３月３日(火）１０時～３月１０日（火）１８時詳細はミニストップオンライン特集ページをご確認ください。https://online.ministop.co.jp/Page/sanriosweets.aspx
※１ 標準税率１０％適用商品です。