株式会社シン・コーポレーション（本社：東京都港区、代表取締役社長：川口 範）は、2026年3月9日（月）より、全国50店舗にて劇場版「僕の心のヤバイやつ」×「カラオケBanBan」コラボキャンペーンを開催いたします。 本コラボでは、山田杏奈、市川京太郎の描きおこしイラストを使用したコラボ企画を展開し、限定メニュー、特典、コラボルーム、歌唱キャンペーンなど盛りだくさんの内容をご提供いたします。

【青春初恋ラブコメ “僕ヤバ” がカラオケBanBanに登場！】

カラオケBanBanでは、これまでも人気アニメや映画などとコラボレーションした企画を展開してきました。「僕の心のヤバイやつ」は、陰キャで中二病の中学生・市川京太郎と、天真爛漫な美少女・山田杏奈が織りなす青春初恋ラブコメディです。現在大ヒット公開中の劇場版は、市川視点でTVアニメシリーズを再編集し、TVでは描かれなかった第2期のその後が完全新作映像として描かれ、劇場公開5日で興行収入1億を突破するなど、大きな反響を呼んでいる人気作品です。

【コラボ開催期間】

2026年3月9日（月）～ 2026年5月6日（水）

【キャンペーン内容】

■「僕ヤバ」コラボルームが登場

対象店舗：カラオケBanBan2号店 https://karaoke-shin.jp/shop-list/848.html描きおこしイラストを贅沢に使用した特別仕様のコラボルームが登場。※ご利用はネット予約のみ。

■コラボドリンク（全2種）／コラボフード（1種）の販売

対象店舗：カラオケBanBan50店舗 https://karaoke-shin.jp/campaign/bokuyaba.html全国対象店舗にて、山田・市川をイメージした限定ドリンク2種、コラボフード1種を販売。ノベルティとしてコースター全8種を1枚プレゼント。※特典は在庫がなくなり次第終了いたします。

■歌唱キャンペーン

対象店舗：カラオケBanBan全店舗のJOYSOUNDの部屋カラオケBanBanのJOYSOUNDの部屋にて「僕ヤバ」関連楽曲の歌唱で参加できるキャンペーンを実施。

【詳細・最新情報】

【各種公式サイト・SNSアカウント】・カラオケBanBan公式サイト https://karaoke-shin.jp/・キャンペーン特設サイト https://karaoke-shin.jp/campaign/bokuyaba.html・【公式】カラオケBanBan X アカウント https://x.com/karaokebanban・【公式】カラオケBanBan Instagram アカウント https://www.instagram.com/karaokebanban_official/※キャンペーンの内容は、予告なく変更または終了する場合がございます。

－報道関係からのお問合せ先－

株式会社 シン・コーポレーション担当：松本取材/撮影のお申し込み： https://karaoke-shin.jp/inquirySend/press.htmlTEL：03-6264-6149 / FAX：03-6263-9272e-mail: press@karaoke-shin.com公式サイト: https://karaoke-shin.jp/※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です