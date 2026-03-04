全国より次世代モデルを発掘し活躍の場を提供し続けるランウェイ＆アーティスティックマガジンView(発行：Office YOSHIDA、所在地：東京都渋谷区恵比寿西)は、ファッションイベント「View Stage Collection Vol.33」(略称：VSC33)にて2025年12月に第10期専属モデル最終審査を実施、6名の新専属モデルおよび4名の準専属モデルが決定しました。

また2026年の専属モデルオーディションは3月15日の沖縄を皮切りに、全国の主要都市にて公開ランウェイ審査予選を実施予定です。





VSC33 新専属モデルと準専属モデル発表の瞬間





VSC33特設サイト： https://view-magazine.net/VSC33









■各受賞者

【第10期View 新専属モデル】

華山りの / おりん / せいら / 愛彩 / 郡司陸永 / いちーな





【第10期View 新準専属モデル】

ゆうら / あのん / せな / にな





【その他の受賞者】

ロイヤルエスコートグランプリ賞： 華山りの / ゆうら / アナスター

View RUNWAY賞 ： あのん

View スチール賞 ： せな

オスミー賞 ： おりん

シンデレラ賞 ： さつき / あずさ / れな / ほのみ / ゆな

ハッピースマイル賞 ： 珠愛 / あいり / りな / まい





【専属モデル卒業生】

けいな / 新菜 / 平井愛海





【準専属モデル卒業生】

りん





【新エグゼクティブモデル】

悠聖 / 向葵 / 織田夢叶 / メイ / 工藤大空 / MOANA









選出された専属モデルには、芸能特化型モデルカリキュラムを無償提供。

誌面撮影、表紙モデル、イベント出演、ブランドスタジオ撮影など、年間を通じた実践機会により継続的なブランディング支援を行います。









■全国9都市で予選開催、延べ350名がエントリー

2025年度の専属モデルオーディションは、2025年2月に札幌市の大和ハウスプレミストドーム(旧札幌ドーム)を皮切りに、札幌、千葉、佐賀、長野、川崎、東京、大阪、愛知、新潟など全国主要都市にて公開ランウェイ審査を実施。

延べ350名の応募者の中から約50名のファイナリストが選出され、最終審査の結果、6名の専属モデルが誕生しました。









■「View Stage Collection」開催の背景

2016年創刊のアーティスティックマガジン「View」から派生したファッションイベント「View Stage」は、2017年にスタートしました。

テーマは「憧れ」から「憧れられる存在へ」。

単なるオーディションではなく、舞台体験そのものを教育機会と捉え、子どもたちの非認知能力を育てることを目的としています。









■第11期オーディションは2026年3月15日沖縄より開始

第11期専属モデルオーディションは2026年3月15日沖縄ステージより開幕。全国主要都市で順次開催予定です。

“憧れ”という思いを出発点に、地方在住の子どもたちにもチャンスを届ける全国展開型オーディションとして、さらなる次世代スターの発掘を目指します。





第11期オーディション メインビジュアル





専属モデル募集サイト： https://view-magazine.net/exclusiveaudition

公式LINEアカウント ： https://line.me/R/ti/p/%40hpy8127n