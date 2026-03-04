【概要】全国各地で移動型体験農園「出張農園」を展開してきた当団体は、2025年度は年間250ヶ所以上で農業体験イベントを開催しました。その実績を元に、野菜とフルーツをテーマにした体験ブランド「ヤサフル™」を本格展開します。収穫・調理・販売・学習を組み合わせた体験を通じて、子どもたちが楽しみながら食や農への理解を深める機会を提供します。

《体験が、子どもを変える》全国各地で「出張農園」を実施する中で、私たちは何度も子どもたちの変化を目にしてきました。野菜が苦手だった子どもが、自分で収穫した野菜を食べる瞬間。収穫の喜びに目を輝かせる姿。食は知識だけでは変わりません。体験があってこそ、心が動きます。その確信から生まれたのが、野菜とフルーツをテーマにした体験ブランド『ヤサフル™』です。◆「ヤサフル」は、野菜（ヤサイ）とフルーツを掛け合わせた名称で、子どもたちが食や自然に親しむ体験を広げていくことを目的としたブランドです。

《今後の展開》今後は以下の取り組みを推進してまいります。・全国商業施設での展開拡大・自治体との連携強化・地域農産物の活用促進◆ヤサフルは、野菜とフルーツを通じた体験の場を広げ、子どもたちが食や自然に親しむ機会を全国に届けていきます。

《ヤサフルの4つの柱》ヤサフルは、以下の4つの事業で構成されています。●ヤサフルパーク出張農園・出張フルーツ狩り・ヤサフル縁日など、収穫や参加型体験を中心としたイベント展開●ヤサフルキッチン収穫した食材を使った調理体験プログラム●ヤサフルマルシェ地域農産物の販売や子ども向け販売体験企画●ヤサフルラボクイズや検定など、楽しみながら学べる学習コンテンツ“遊ぶ・学ぶ・食べる・買う”を一体化し、一過性ではない「記憶に残る食体験」を創出します。

《出張農園の実績》これまで展開してきた「出張農園」は、商業施設や学校、自治体イベントなど全国各地で開催されています。開催実績（2025年度）・年間開催数：250ヶ所以上・開催場所：商業施設／学校／自治体イベントなど◆こうした実績を基盤に、体験をさらに拡張したブランドとしてヤサフルを展開していきます。

《団体概要》JAFREC（NPO法人日本農林再生保全センター）〒610-0301 京都府綴喜郡井手町多賀西北ノ代52-5TEL:050-3553-0774 FAX:050-3737-4034http://jafrec.org/

《本件に関するお問い合わせ》担当：上田悠貴TEL：090-9694-4247Mail：info@jafrec.org※イベント写真などの素材提供が可能です。取材・掲載に関するお問い合わせは上記までお願いいたします。※「ヤサフル」は商標出願中です。

https://twitter.com/https://x.com/Jafrec/status/https://x.com/Jafrec?ref_src=twsrc%5Etfw

Instagram投稿 :https://www.instagram.com/p/https://www.instagram.com/_jafrec/Twitter投稿 :https://twitter.com/https://x.com/Jafrec/status/https://x.com/Jafrec