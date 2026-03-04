50年以上愛され続ける、熊本を代表する老舗ラーメンチェーン店とのコラボラーメンその名も『九州熊本豚骨 黒マー油ラーメン味千』3月4日より国内の花月嵐で期間限定販売！
グロービート・ジャパン株式会社(本社：東京都杉並区)が運営する「らあめん花月嵐」は、2026年3月4日(水)より熊本を代表する老舗ラーメンチェーン店、味千とのコラボ商品『黒マー油ラーメン味千』を全国211店舗(うち海外28店舗)にて期間限定販売しました。
メイン
■熊本発、国内外で親しまれてきたラーメンブランド。
「味千拉麺」が花月嵐コラボとして初登場！！
今回コラボする「味千拉麺」は創業から50年、独自の進化を遂げた力強いスープと、ニンニクの風味が最大の特徴です。
『九州熊本豚骨 黒マー油ラーメン味千』は、そんな味千拉麺の味わいを、
できる限りそのまま花月嵐でお楽しみいただけるよう花月嵐マエストロ(開発チーム)が味・香り・バランスにこだわり、丁寧に仕上げました。
熊本豚骨のコクに、黒マー油の香ばしさと深みを存分に楽しめる一杯をぜひこの機会に、お近くの花月嵐でご賞味ください。
九州熊本豚骨黒マー油ラーメン味千980円(税込)
商品紹介
味仙拉麺の紹介
■商品詳細
発売日 ： 2026年3月4日(水)～2026年6月2日(火)
商品名称： 九州熊本豚骨 黒マー油ラーメン味千
販売価格： 980円(税込)
☆同時発売☆
「黒マー油チャーシューメン味千」
販売価格： 1,240円(税込)
商品情報： https://www.kagetsu.co.jp/menu/newitem-241/
店舗情報： https://www.kagetsu.co.jp/shop/
■九州熊本豚骨 黒マー油ラーメン味千
【らあめん花月嵐公式チャンネル】↓
https://www.youtube.com/watch?v=MLmzAMMlDqk
【らあめん花月嵐 公式YouTubeチャンネル】
https://www.youtube.com/user/globeat
◆らあめん花月嵐公式X(旧Twitter)
https://x.com/CPKagetsuArashi
◆らあめん花月嵐公式インスタグラム
https://www.instagram.com/kagetsuarashi_of...
◆らあめん花月嵐公式TikTok
https://www.tiktok.com/@kagetsuarashi1992