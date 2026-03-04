“古米”の概念を覆す「泉大津市熟成米プロジェクト」始動！独自の熟成技術で米不足や価格高騰の解決へ

大阪府泉大津市は東洋ライス株式会社と連携し、米を長期保管して価値向上を目指す「泉大津市熟成米プロジェクト」の実証実験を2026年2月27日より開始しました。

昨今の米不足や価格の不安定化が大きな社会問題となる中、「熟成技術」を活用し、持続可能な食糧供給モデルの構築に挑みます。

これまで収穫から時間が経った米は「古米」として価値が下がるのが常識でした。本プロジェクトでは、東洋ライス独自の「熟成保管技術（熟成保管庫）」を使用。単に劣化を防ぐ「保管」ではなく、時間を味方につけて価値を育てるという「新しい発想」へと転換します。

米の長期保管が可能になることで、需給バランスに左右されず、消費者は常に安定した価格で米を手に取ることができます。また、生産者も「余っても無駄にならない」という安心感を持って米を作ることができます。

今後、本プロジェクトは、米を最大5年間、段階的に熟成保管して食味の変化を検証。日本の米問題という構造的課題を解決し、次の世代へ安定的につないでいく社会を実現したいと考えています。

泉大津市 公式HP

https://www.city.izumiotsu.lg.jp/kakuka/koushitsu/hishokoho/houdou/r07houdou/15405.html