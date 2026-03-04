【ドコモスマート保険ナビ】バイク保険排気量別、おすすめ人気のランキングページ公開のお知らせ
2026年3月4日
株式会社ドコモ・インシュアランス
「ドコモスマート保険ナビ」(https://hoken-navi.docomo.ne.jp)を提供する株式会社ドコモ・インシュアランス（本社：東京都中央区 代表取締役社長：吉村忠義）は、2026年3月4日（水曜）に原付等125cc以下と中型・大型を含む125cc超でそれぞれ人気があるバイク保険ランキングページを公開いたしました。
■バイク保険 排気量別 新規契約数ランキング
原付等125cc以下のバイク保険おすすめ人気ランキング
https://hoken-navi.docomo.ne.jp/dmg-ins/bike/ranking/ex-low.html
1位：チューリッヒ保険会社
2位：三井ダイレクト損害保険株式会社
3位：アクサ損害保険株式会社
中型・大型を含む125cc超のバイク保険おすすめ人気ランキング
https://hoken-navi.docomo.ne.jp/dmg-ins/bike/ranking/ex-high.html
1位：三井ダイレクト損害保険株式会社
1位：チューリッヒ保険会社
3位：アクサ損害保険株式会社
■『瞬間！比較見積もり』でバイク保険を簡単比較！
ドコモスマート保険ナビでは、３つの選択肢でバイク保険を瞬時に比較できます。すべての等級とすべての排気量の保険料がわかる親切設計です！バイク保険をご検討される際は、ご参考にしていただけますと幸いです。
・バイク保険『瞬間！比較見積もり』
https://hoken-navi.docomo.ne.jp/dmg-ins/bike/easyhikaku/start.jsp?GENCLASS=00&EXHAUST=125000&AGE=AL
これからも時代の変化に合わせて、お客さまのニーズにマッチする保険や新たなサービスを提案してまいります。
■株式会社ドコモ・インシュアランス
Our purpose
保険があなたに寄り添うように
私たちは、すべての人にとって保険を身近な存在とし、真に必要な保険に理解、納得して加入していただくことを通して、安心とゆとりある生活を継続するお手伝いをします。
配信元企業：株式会社ドコモ・インシュアランス
株式会社ドコモ・インシュアランス
「ドコモスマート保険ナビ」(https://hoken-navi.docomo.ne.jp)を提供する株式会社ドコモ・インシュアランス（本社：東京都中央区 代表取締役社長：吉村忠義）は、2026年3月4日（水曜）に原付等125cc以下と中型・大型を含む125cc超でそれぞれ人気があるバイク保険ランキングページを公開いたしました。
■バイク保険 排気量別 新規契約数ランキング
原付等125cc以下のバイク保険おすすめ人気ランキング
https://hoken-navi.docomo.ne.jp/dmg-ins/bike/ranking/ex-low.html
1位：チューリッヒ保険会社
2位：三井ダイレクト損害保険株式会社
3位：アクサ損害保険株式会社
中型・大型を含む125cc超のバイク保険おすすめ人気ランキング
https://hoken-navi.docomo.ne.jp/dmg-ins/bike/ranking/ex-high.html
1位：三井ダイレクト損害保険株式会社
1位：チューリッヒ保険会社
3位：アクサ損害保険株式会社
■『瞬間！比較見積もり』でバイク保険を簡単比較！
ドコモスマート保険ナビでは、３つの選択肢でバイク保険を瞬時に比較できます。すべての等級とすべての排気量の保険料がわかる親切設計です！バイク保険をご検討される際は、ご参考にしていただけますと幸いです。
・バイク保険『瞬間！比較見積もり』
https://hoken-navi.docomo.ne.jp/dmg-ins/bike/easyhikaku/start.jsp?GENCLASS=00&EXHAUST=125000&AGE=AL
これからも時代の変化に合わせて、お客さまのニーズにマッチする保険や新たなサービスを提案してまいります。
■株式会社ドコモ・インシュアランス
Our purpose
保険があなたに寄り添うように
私たちは、すべての人にとって保険を身近な存在とし、真に必要な保険に理解、納得して加入していただくことを通して、安心とゆとりある生活を継続するお手伝いをします。
配信元企業：株式会社ドコモ・インシュアランス
プレスリリース詳細へ