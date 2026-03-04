自動車市場向け炭化ケイ素デバイス：デバイス種類別、パッケージタイプ別、定格電圧別、用途別、車種別－2026-2032年世界市場予測
自動車市場向け炭化ケイ素デバイス市場に関する市場調査レポートを発行、2032年までに年平均9.06%成長する見込み
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、自動車市場向け炭化ケイ素デバイス市場に関する市場調査レポートを発行・販売します。
「自動車市場向け炭化ケイ素デバイスレポート」では技術的進歩と戦略的サプライヤー変革の収束が、自動車用炭化ケイ素デバイスエコシステムにおける競争優位性を再構築する仕組みを言及するほか、2025年米国関税措置とそれに伴う業界の戦略的対応がもたらす、広範なサプライチェーン・投資・調達への影響評価を分析します。
世界の自動車市場向け炭化ケイ素デバイス市場規模は、2025年に6億1,532万米ドルと評価され、2026年の6億6,834万米ドルから2032年には11億2,987万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1918641-silicon-carbide-devices-automotive-market-by.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 自動車市場：デバイスタイプ別
第9章 自動車市場：パッケージングタイプ別
第10章 自動車市場定格電圧別
第11章 自動車市場：用途別
第12章 自動車市場：車両タイプ別
第13章 自動車市場：地域別
第14章 自動車市場：グループ別
第15章 自動車市場：国別
第16章 米国自動車市場
第17章 中国自動車市場
第18章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・自動車の電動化における炭化ケイ素パワーデバイスの役割は何ですか？
シリコンカーバイドデバイスは自動車用パワーエレクトロニクス変革の中心に位置づけられ、効率性、熱安定性、スイッチング周波数においてシリコンに比べ優位性を発揮します。
・自動車用炭化ケイ素デバイスエコシステムにおける競争優位性はどのように再構築されますか？
技術的進歩と戦略的サプライヤー変革の収束により、競争優位性が再構築されます。
・2025年の米国関税措置は業界にどのような影響を与えますか？
技術調達、投資フロー、サプライチェーン戦略に累積的な影響を与え、自動車用炭化ケイ素エコシステム全体に波及します。
配信元企業：株式会社グローバルインフォメーション
プレスリリース詳細へ