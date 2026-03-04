ハロウィーン照明サービス市場：照明タイプ別、サービス提供内容別、エンドユーザー別、流通チャネル別- 世界の予測2026-2032年
ハロウィーン照明サービス市場に関する市場調査レポートを発行、2032年までに年平均6.70%成長する見込み
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、ハロウィーン照明サービス市場に関する市場調査レポートを発行・販売します。
「ハロウィーン照明サービスレポート」ではハロウィーン照明サービスが、技術的な厳密さと戦略的な差別化を必要とする体験主導型産業へと成熟した経緯に関する説得力のある概要を言及するほか、エンドユーザーのプロファイル、照明技術、サービスポートフォリオ、流通チャネルが需要パターンと提供モデルをどのように決定するかを明らかにする、多次元的なセグメンテーションの視点を分析します。
世界のハロウィーン照明サービス市場規模は、2025年に1億7,936万米ドルと評価され、2026年の1億9,505万米ドルから2032年には2億8,247万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1918539-halloween-lighting-services-market-by-lighting.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 ハロウィーン照明サービス市場照明タイプ別
第9章 ハロウィーン照明サービス市場サービス提供内容別
第10章 ハロウィーン照明サービス市場：エンドユーザー別
第11章 ハロウィーン照明サービス市場：流通チャネル別
第12章 ハロウィーン照明サービス市場：地域別
第13章 ハロウィーン照明サービス市場：グループ別
第14章 ハロウィーン照明サービス市場：国別
第15章 米国ハロウィーン照明サービス市場
第16章 中国ハロウィーン照明サービス市場
第17章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・ハロウィーン照明サービス業界の進化について教えてください。
ニッチな季節限定活動から、デザインの創造性と技術的実現力を融合させた、体系化されたサービス主導の分野へと進化しました。
・ハロウィーン照明サービスを変革する現在の潮流にはどのようなものがありますか？
技術革新、変化する顧客の期待、進化する規制優先事項が影響を与えています。
・2025年に米国で導入された関税措置は業界にどのような影響を与えましたか？
サプライチェーン全体に具体的な圧力をもたらし、バイヤーや仕様決定者は調達戦略の見直しを迫られています。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社グローバルインフォメーション
マーケティング部
お問い合わせフォーム：https://www.gii.co.jp/contact/
TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
URL：https://www.gii.co.jp
配信元企業：株式会社グローバルインフォメーション
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、ハロウィーン照明サービス市場に関する市場調査レポートを発行・販売します。
「ハロウィーン照明サービスレポート」ではハロウィーン照明サービスが、技術的な厳密さと戦略的な差別化を必要とする体験主導型産業へと成熟した経緯に関する説得力のある概要を言及するほか、エンドユーザーのプロファイル、照明技術、サービスポートフォリオ、流通チャネルが需要パターンと提供モデルをどのように決定するかを明らかにする、多次元的なセグメンテーションの視点を分析します。
世界のハロウィーン照明サービス市場規模は、2025年に1億7,936万米ドルと評価され、2026年の1億9,505万米ドルから2032年には2億8,247万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1918539-halloween-lighting-services-market-by-lighting.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 ハロウィーン照明サービス市場照明タイプ別
第9章 ハロウィーン照明サービス市場サービス提供内容別
第10章 ハロウィーン照明サービス市場：エンドユーザー別
第11章 ハロウィーン照明サービス市場：流通チャネル別
第12章 ハロウィーン照明サービス市場：地域別
第13章 ハロウィーン照明サービス市場：グループ別
第14章 ハロウィーン照明サービス市場：国別
第15章 米国ハロウィーン照明サービス市場
第16章 中国ハロウィーン照明サービス市場
第17章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・ハロウィーン照明サービス業界の進化について教えてください。
ニッチな季節限定活動から、デザインの創造性と技術的実現力を融合させた、体系化されたサービス主導の分野へと進化しました。
・ハロウィーン照明サービスを変革する現在の潮流にはどのようなものがありますか？
技術革新、変化する顧客の期待、進化する規制優先事項が影響を与えています。
・2025年に米国で導入された関税措置は業界にどのような影響を与えましたか？
サプライチェーン全体に具体的な圧力をもたらし、バイヤーや仕様決定者は調達戦略の見直しを迫られています。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社グローバルインフォメーション
マーケティング部
お問い合わせフォーム：https://www.gii.co.jp/contact/
TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
URL：https://www.gii.co.jp
配信元企業：株式会社グローバルインフォメーション
プレスリリース詳細へ