ルーフトップカーゴバッグ市場：製品タイプ別、車両適合性別、容量別、材料別、流通チャネル別- 世界の予測（2026～2032年）
ルーフトップカーゴバッグ市場に関する市場調査レポートを発行、2032年までに年平均8.55%成長する見込み
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、ルーフトップカーゴバッグ市場に関する市場調査レポートを発行・販売します。
「ルーフトップカーゴバッグレポート」では技術的重要性とサプライチェーンの回復力、業界横断的な動向に焦点を当てた、希土類永久磁石部品に関する戦略的導入を言及するほか、2025年に米国が実施した関税がサプライチェーン、調達、産業の競合に及ぼした累積的影響の包括的検証を分析します。
世界のルーフトップカーゴバッグ市場規模は、2025年に1億5,376万米ドルと評価され、2026年の1億6,272万米ドルから2032年には2億7,321万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1919160-rooftop-cargo-bag-market-by-product-type-vehicle.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
第6章 米国の関税の累積的な影響、2025年
第7章 AIの累積的影響、2025年
第8章 ルーフトップカーゴバッグ市場：製品タイプ別
第9章 ルーフトップカーゴバッグ市場：車両適合性別
第10章 ルーフトップカーゴバッグ市場：容量別
第11章 ルーフトップカーゴバッグ市場：材料別
第12章 ルーフトップカーゴバッグ市場：流通チャネル別
第13章 ルーフトップカーゴバッグ市場：地域別
第14章 ルーフトップカーゴバッグ市場：グループ別
第15章 ルーフトップカーゴバッグ市場：国別
第16章 米国のルーフトップカーゴバッグ市場
第17章 中国のルーフトップカーゴバッグ市場
第18章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・ルーフトップカーゴバッグ市場の市場規模はどのように予測されていますか？
2025年に1億5,376万米ドル、2026年には1億6,272万米ドル、2032年までに2億7,321万米ドルに達すると予測されています。CAGRは8.55%です。
・ルーフトップカーゴバッグ市場における主要企業はどこですか？
Brothers Outdoor Products LLC、CIPA USA、CURT Group、Curt Manufacturing LLC、Inno Suppression Systems, Inc.、Keeper Products, Inc.、Leader Accessories Inc.、Malone Auto Racks、OxGord LLC、Rampage Products, Inc.、Rhino-Rack Pty Ltd、Rightline Gear, Inc.、RoofBag, Inc.、Smittybilt, LLC、SportRack USA, Inc.、Stalwart International Inc.、Tepui Outdoors、Thule AB、X-Gear、Yakima Products, Inc.などです。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社グローバルインフォメーション
マーケティング部
お問い合わせフォーム：https://www.gii.co.jp/contact/
TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
URL：https://www.gii.co.jp
配信元企業：株式会社グローバルインフォメーション
