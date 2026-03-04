希土類永久磁石部品市場：製品タイプ別、材質別、エンドユーザー産業別、流通チャネル別－2026-2032年世界予測
希土類永久磁石部品市場に関する市場調査レポートを発行、2032年までに年平均10.26％成長する見込み
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、希土類永久磁石部品市場に関する市場調査レポートを発行・販売します。
「希土類永久磁石部品レポート」では技術的重要性とサプライチェーンの回復力、業界横断的な動向に焦点を当てた、希土類永久磁石部品に関する戦略的導入を言及するほか、2025年に米国が実施した関税がサプライチェーン、調達、産業の競合に及ぼした累積的影響の包括的検証を分析します。
世界の希土類永久磁石部品市場規模は、2025年に2億2,784万米ドルと評価され、2026年の2億5,558万米ドルから2032年には4億5,167万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1918868-rare-earth-permanent-magnetic-components-market-by.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 希土類永久磁石部品市場：製品タイプ別
第9章 希土類永久磁石部品市場：素材別
第10章 希土類永久磁石部品市場：エンドユーザー産業別
第11章 希土類永久磁石部品市場：流通チャネル別
第12章 希土類永久磁石部品市場：地域別
第13章 希土類永久磁石部品市場：グループ別
第14章 希土類永久磁石部品市場：国別
第15章 米国希土類永久磁石部品市場
第16章 中国希土類永久磁石部品市場
第17章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・希土類永久磁石部品市場における技術的重要性は何ですか？
先端材料科学、重要原材料の地政学、幅広い高付加価値用途の交差点に位置しています。
・希土類永久磁石部品市場の政策や技術の変化はどのように影響していますか？
政策転換や調査の進展により市場構造が変容し、エネルギー転換の優先課題により自動車・エネルギー分野での需要が高まっています。
・2025年に米国が実施した関税はどのような影響を及ぼしますか？
関税引き上げにより輸入資材のコストが上昇し、買い手はサプライヤーの多様化を加速させる傾向があります。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社グローバルインフォメーション
マーケティング部
お問い合わせフォーム：https://www.gii.co.jp/contact/
TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
URL：https://www.gii.co.jp
配信元企業：株式会社グローバルインフォメーション
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、希土類永久磁石部品市場に関する市場調査レポートを発行・販売します。
「希土類永久磁石部品レポート」では技術的重要性とサプライチェーンの回復力、業界横断的な動向に焦点を当てた、希土類永久磁石部品に関する戦略的導入を言及するほか、2025年に米国が実施した関税がサプライチェーン、調達、産業の競合に及ぼした累積的影響の包括的検証を分析します。
世界の希土類永久磁石部品市場規模は、2025年に2億2,784万米ドルと評価され、2026年の2億5,558万米ドルから2032年には4億5,167万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1918868-rare-earth-permanent-magnetic-components-market-by.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 希土類永久磁石部品市場：製品タイプ別
第9章 希土類永久磁石部品市場：素材別
第10章 希土類永久磁石部品市場：エンドユーザー産業別
第11章 希土類永久磁石部品市場：流通チャネル別
第12章 希土類永久磁石部品市場：地域別
第13章 希土類永久磁石部品市場：グループ別
第14章 希土類永久磁石部品市場：国別
第15章 米国希土類永久磁石部品市場
第16章 中国希土類永久磁石部品市場
第17章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・希土類永久磁石部品市場における技術的重要性は何ですか？
先端材料科学、重要原材料の地政学、幅広い高付加価値用途の交差点に位置しています。
・希土類永久磁石部品市場の政策や技術の変化はどのように影響していますか？
政策転換や調査の進展により市場構造が変容し、エネルギー転換の優先課題により自動車・エネルギー分野での需要が高まっています。
・2025年に米国が実施した関税はどのような影響を及ぼしますか？
関税引き上げにより輸入資材のコストが上昇し、買い手はサプライヤーの多様化を加速させる傾向があります。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社グローバルインフォメーション
マーケティング部
お問い合わせフォーム：https://www.gii.co.jp/contact/
TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
URL：https://www.gii.co.jp
配信元企業：株式会社グローバルインフォメーション
プレスリリース詳細へ