4月10日(金)、グレーシアウエリス横浜ゆめが丘 1階に

多様な人々が集まり交流を図れる地域の拠点を目指します

ゆめが丘エリアマネジメント協議会（所在地・横浜市泉区、会長・永沼 昌彦）（以下、同協議会）は、4月10日（金）にオープンする「ForC＋Cafe ゆめが丘」（以下、同カフェ）（運営:株式会社フォーシーカンパニー）を新たな活動拠点に加えます。

同カフェは、相鉄いずみ野線 ゆめが丘駅前に1月に竣工した分譲マンション「グレーシアウエリス横浜ゆめが丘」の1階に開設します。「地域のみなさまのやりたいを実現する」をコンセプトとし、マンション内外問わず、地域のコミュニティ形成の拠点としてオープンします。また、同協議会の支援拠点としての役割を担い、事務局業務のサポートを行う他、地域のコミュニティを育み、地域のハブとなる空間の実現を目指します。

■主な特徴やご利用方法

〇コーヒーやお菓子を楽しみながらゆっくり過ごせる「カフェ」誰でも立ち寄れるカフェとして、泉区内で焙煎されたコーヒーや、同区内で製造されたお菓子などをお楽しみいただけます。

〇地域の声をきく「コミュニティスタッフ」が滞在地域のみなさまからの話を聞き、やってみたい!をカタチにするサポートを行うコミュニティスタッフが滞在しています。

〇やってみたい!を叶える「レンタルスペース」「チャレンジキッチン」ワークショップやマルシェ、飲食提供などに挑戦できるスペースを貸し切り利用できます。

〇好き・楽しい・得意を持ち寄る「マルシェボックス」を設置ハンドメイドなどの作品・小物・雑貨・アートなどを展示販売できます。

〇活用のアイデアふくらむカフェ前の「芝生エリア」芝生が広がる屋外空間を活かしたイベントができます。

〇同協議会の支援拠点住民の自己実現のサポートや、地域のコミュニティ形成活動などを実施

同協議会は、今後も地域のみなさまとともに、暮らしやすい街づくりを目指していきます。

「ForC＋Cafe ゆめが丘」の概要

1．開設日

2026年4月10日（金）予定

2．所在地

神奈川県横浜市泉区ゆめが丘33-1(グレーシアウエリス横浜ゆめが丘1階)相鉄いずみ野線 ゆめが丘駅 徒歩1分横浜市営地下鉄ブルーライン 下飯田駅 徒歩5分

3．店舗面積

約130㎡

4．施設概要

カフェスペース、レンタルスペース、マルシェボックス、チャレンジキッチン

5．店舗運営

株式会社フォーシーカンパニー

6．その他

店舗の詳細などにつきましては、ゆめが丘エリアマネジメント協議会ウェブサイト、および「ForC＋Cafe ゆめが丘」のインスタグラムにてご確認ください。

■ForC＋Cafeについて

https://www.yumegaoka-areamanagement.jp/https://www.instagram.com/forc_pluscafe.yumegaoka?igsh=MXFjcGl5eDg2OXFvcA==

まちのみなさまが気軽に立ち寄り、対話やつながりを通じて、小さな「やってみたい」を形にしていくコミュニティカフェです。人とまちのこれからを一緒につくる拠点として、「相談できる」「仲間に出会える」「一歩踏み出せる」場所を目指しています。ForC＋Cafe を運営するフォーシーカンパニーは、20年以上にわたり、全国でコミュニティづくりやまちの運営に関わってきました。その経験とノウハウを活かし、カフェという顔が見える身近な空間で、人と地域をつなぐサポートを行います。

日々の会話や、関わりを通じて築いた地域の信頼ネットワークを活かし、コミュニティスタッフがそっと伴走することで、誰もが主役となり、自分らしい活動を継続できる環境を提供します。一人ひとりの想いを丁寧にうかがい、信頼できる人や情報、カフェの仕組みを活かして、それぞれのペースで無理なく「カタチ」にできるよう寄り添います。また、地域の情報や活動を店内やSNSを通じて紹介し、情報のハブとしてつながりを広げ、新たな参加や協力のきっかけをつくります。

株式会社フォーシーカンパニーの概要

1．所在地

東京都千代田区神田錦町2-2-1

2．資本金

4,160万円

3．代表取締役社長

中澤 博司

4．設立

2000年6月1日

5．事業内容

コミュニティサポート事業、コミュニティカフェ事業「ForC＋Cafe」

6．公式ウェブサイト

■ゆめが丘エリアマネジメント協議会について

https://www.forc-c.co.jp/

ゆめが丘エリアマネジメント協議会は、東京ドーム約5個分の約23.9ヘクタールにおよぶ「泉ゆめが丘地区土地区画整理事業※1」の一環として行われたゆめが丘開発プロジェクトにより誕生した、大規模複合商業施設「ゆめが丘ソラトス」、「ゆめが丘総合病院」、住宅などが整備されたゆめが丘エリアにおいて、持続可能なエリアマネジメントを推進する組織として2024年7月に設立。エリアにおける新たなコンセプト「WELL-BEING TOWN ゆめが丘」のもと、地域と連携したにぎわいの創出を図っています。街づくりコンセプト「WELL-BEING TOWN ゆめが丘」は、2025年度のグッドデザイン賞を受賞しています。

※1 泉ゆめが丘地区土地区画整理事業とは、「横浜市都市計画マスタープラン・泉区プラン」における、土地区画整理事業手法により、新たな駅前拠点市街地として計画的な街づくりを進めることを目的とした事業

ゆめが丘エリアマネジメント協議会の概要

https://cdn.sotetsu.co.jp/media/2026/pressrelease/pdf/r26-38-bg1.pdf