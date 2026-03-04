東京モーターサイクルショーの入場チケットを CAMSHOP.JP が抽選でプレゼント

ノリモノ雑貨ブランド「CAMSHOP.JP」が出店を記念して、第53回 東京モーターサイクルショーの入場チケットをプレゼントするキャンペーンを開催しました。

キャンペーンページ：https://camshop.jp/?mode=f8

チケット応募方法

CAMSHOP.JP 公式 LINE の「友だち登録」からチケット応募が可能です！CAMSHOP.JP 公式 LINE：https://lin.ee/35ZhpoPh

東京モーターサイクルショー2026

会場：東京ビッグサイト 〒135-0063 東京都江東区有明三丁目11番1号西1.2.3.4ホール、アトリウム、西屋上展示場

開催日時：2026年3月27日（金）10:00～13:00 特別公開2026年3月27日（金）13:00～18:00 一般公開2026年3月28日（土）10:00～18:00 一般公開2026年3月29日（日）10:00～17:00 一般公開

CAMSHOP.JP ブース：1-28

ブランド紹介

CAMSHOP.JP（キャムショップ）

株式会社フェイスが運営する“ノリモノ雑貨”専門ブランド。HondaやSuzukiなど国内自動車メーカーの公式ライセンスを取得し、限定アイテムを展開しています。

オフィシャルサイト：https://camshop.jp/商品ページ：https://camshop.jp/?mode=grp&gid=1918326&sort=

CAMSHOP.JP

販売元会社名 ：株式会社フェイス所在地 ：石川県白山市北安田西 2-38お問い合わせ：076-287-6593メール ：info2@faith-jp.com受付時間 ：午前10時～午後４時 (土曜日、日曜日、祝日を除く)HP ：https://camshop.jp/

CAMSHOPメールマガジン

https://camshop.jp/secure/?mode=mailmaga&shop_id=PA01299043

▼X

https://twitter.com/camshop_byfaith

▼インスタグラムhttps://www.instagram.com/camshop_by_faith/https://www.instagram.com/faithinc_norimono/https://www.instagram.com/faithinc__fun/

▼公式LINE

https://lin.ee/35ZhpoPh

[キャンペーン紹介ページ]

https://camshop.jp/?mode=f8