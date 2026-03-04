Avanci、Wi-Fiライセンス・プラットフォームを立ち上げ、初のライセンシーを獲得





・Wi-Fi向けに新たな独立系の特許ライセンス・プラットフォームが始動

・Avanci Wi-Fi 6 Vehicleが本プラットフォームに初めて設立されるライセンス・プログラムに

ドイツ、シュトゥットガルト--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- 共同ライセンスソリューションにおける独立系の世界的リーダーであるAvanci は、Wi-Fi 6およびWi-Fi 7規格をカバーする標準必須特許（SEP）向けの新たなライセンスプラットフォーム「Avanci Wi-Fi」を開始したことを発表しました。本プラットフォームで最初に設立されたプログラム「Avanci Wi-Fi 6 Vehicle」では、既に10社の特許権者が集まり、メルセデス・ベンツAGとの間で初の特許サブライセンス契約を締結しています。これにより、Avanci Wi-Fi 6 Vehicleライセンスプログラムは、特許権者の参加数においてWi-Fi 6 SEP向けとしては最大規模の共同ライセンスプログラムとなり、主要自動車メーカーをライセンシーとして公に発表した唯一の共同ライセンスプログラムとなりました。本プログラムは、Wi-Fi 6必須特許権を単一のライセンスに統合することで、自動車メーカーのライセンス取得を簡素化し、車両における先進的な無線接続技術の継続的な採用をサポートします。近い将来、ライセンサーおよびライセンシーがこのプラットフォームに追加的に参加することが見込まれています。

「Wi-Fiライセンス供与の効率的なソリューションを模索し始めた自動車業界にとって、Avanciが自然な選択肢として位置づけられています。これは当社の4Gおよび5G車両プログラムを通じたセルラー接続の標準必須特許ライセンス供与によるものと考えています。」と、Avanciの創業者兼最高経営責任者（CEO）であるKasim Alfalahiは述べています。「車両向けセルラー接続の信頼できる基盤を確立した当社は、その透明性と公平性を重視したアプローチをWi-Fiにも拡大することで、コネクテッドカー分野における継続的なイノベーションをサポートします。」

新たなAvanci Wi-Fiプラットフォームは、Avanciの4Gおよび5G車両プログラムの成功を基盤としています。両プログラムは合わせて、世界中で2億5千万台以上のコネクッテッドカーをカバーしており、両プログラムを通じて140以上の自動車ブランドが参加しています。

「Wi-Fiは携帯電話に次いで、現代の車両に組み込まれる最も重要な無線技術の一つです。これにより、ソフトウェア更新、診断、地図データ、そしてドライブ体験を向上させるその他の高帯域幅サービスを効率的に配信することが可能となります」と、AvanciのWi-Fi部門責任者兼シニアバイスプレジデントであるQudus Olaniranは述べています。「Avanci Wi-Fiのローンチは、この規格の重要性が高まっていることと、Wi-Fi技術の必須ライセンス取得を簡素化するという当社のコミットメントを反映しています。」

Avanci Wi-Fi 6車両プログラムは、Wi-Fi 6接続の実現に不可欠な数千の特許技術を単一のライセンスでカバーします。車両ごとのロイヤルティ料率は、潜在的なライセンシーに対し機密保持条件で提供されます。Wi-Fi 6対応車両の初回販売前、またはAvanci Wi-Fi 6車両プログラム開始後6ヶ月以内にライセンス契約を締結する企業には、早期ライセンシー割引が適用される場合があります。初期参加やプログラムの詳細を含む追加情報は、www.avanci.com/wi-fiをご覧ください。

Avanciについて

Avanciは、世界標準に不可欠な特許技術のアクセスを簡素化する独立系のライセンス・プラットフォームです。効率的かつ透明性の高いソリューションを通じてライセンサーとライセンシーを繋ぐことで、Avanciは企業が革新的な技術を市場に届けることを支援すると同時に、イノベーターが公正な報酬を得られるようにしています。詳しくはwww.avanci.comをご覧ください。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。

