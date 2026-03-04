Horion、Integrated Systems Europe 2026に初出展、スマートコラボレーションソリューションを出展

バルセロナ（スペイン）、2026年3月4日 /PRNewswire/ -- スマートインタラクティブディスプレイを専門とするテクノロジー大手Horionは、2026年2月3日から6日までスペインのバルセロナで開催される音響映像機器の展示会「インテグレーテッド・システムズ・ヨーロッパ（Integrated Systems Europe、ISE）2026に初めて出展しました。同社はブース2A100において、最新のスマートコラボレーションおよびインタラクティブ・ディスプレイ・ソリューションを発表し、同社の国際展開における重要な節目を飾りました。



この展示会は、プロ向けのAVおよび統合システム向けの世界最大級の展示会です。出展者には、世界各国の技術業界から、業界の専門家、システムインテグレーター、企業ユーザーなどが名を連ねています。今回のHorionの初出展は、世界市場への参入と、業界の主要な利害関係者に関与するという同社の取り組みを象徴するものです。

この見本市にて、同社は最新の会議・通信環境の強化を目指して設計された包括的なスマートコラボレーションツールを展示しました。このようなソリューションは、直感的なユーザーインタラクションと信頼性の高いパフォーマンスを重視することで、あらゆるコラボレーションシーンに対応する汎用性の高いアプリケーションを通じて、より効率的かつ魅力的なチームワークを実現します。

また、同社のスマートコラボレーション＆インタラクティブソリューションは、企業の会議室や教育機関、あるいはハイブリッドワークスペースに最適です。高度なインタラクティブ・ディスプレイ技術とユーザーを重視した設計をシームレスに統合することで、これらのソリューションのコミュニケーション効率向上と、効果的なリアルタイムコラボレーションの促進を目的としています。

Horionの販売・マーケティング部グローバル本部長は、「当社にとって、Integrated Systems Europe 2026への出展は、初の国際展示会として重要な節目となりました。今回の出展により、世界の提携各社や業界大手と繋がることで、当社の革新的なインタラクティブ・ディスプレイ技術によってスマートコラボレーションがどのように変化するかをお伝えできることを嬉しく思います」と語りました。

ISE 2026に出展したことで、Horionはシステムインテグレーターの世界大手やソリューションプロバイダーとの新たなパートナーシップを模索しながら、国際市場における立場を強化しました。

Horionについて

Horionは、スマートインタラクティブディスプレイおよびコラボレーションソリューションの開発・製造に特化した技術革新企業です。同社は、全世界のプロフェッショナル環境において、コミュニケーション、チームワーク、デジタル・インタラクションを強化する統合ハードウェアおよびソフトウェア製品を提供しています。

