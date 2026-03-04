Huawei、AI時代の新たな成長を促進する次世代光ネットワーク製品とソリューションを発表

バルセロナ、スペイン、2026年3月4日 /PRNewswire/ -- バルセロナで開催された「MWC Barcelona 2026」の製品・ソリューション発表イベントにおいて、Huaweiの光ビジネス製品ラインのプレジデントであるBob Chen氏は、AIとネットワークの相乗効果を促進し、AI中心の全光ネットワークへの進化を加速させる次世代光ネットワーク製品とソリューションを発表しました。



AI時代に向けた光ネットワークのアップグレードは、正しい選択です。国際電気通信連合（ITU-T）は、次世代光ネットワークの主要能力、アプリケーションシナリオ、および標準化ロードマップを定義した「ION-2030」ビジョンを正式に発表しました。世界の大手通信事業者も、次世代光ネットワークの展開を加速させています。

Bob Chen氏は次のように述べています。「Huawei は、次世代光ネットワーク・ソリューションを『AI for Networks（ネットワークのためのAI）』と『Networks for AI（AIのためのネットワーク）』という2つの方向から推進しています。『AI for Networks』では、AI技術によりインテリジェントなファイバーセンシングが可能になり、ネットワーク性能とユーザー体験を向上させるとともに、O&M効率を高め、エネルギー消費の削減を実現します。『Networks for AI』では、強化されたネットワーク機能により、通信事業者がAI中心の全光ターゲットネットワークを構築することを支援し、家庭や企業におけるAI導入を加速させます。」

AI for Networks：ネットワークの品質と効率の向上

インテリジェント・ファイバー・センシング：ファイバーのリスク検知モデルと故障識別モデルに基づき、リスクを事前に特定できるほか、故障箇所を10m以内の精度でピンポイントに特定することが可能です。

ネットワーク性能の向上： 数千もの光学パラメータに基づき構築された光学性能シミュレーションモデルにより、ネットワーク性能評価の精度が大幅に向上し、伝送距離を20%延長します。

ネットワーク体験の向上：Wi-Fi干渉をリアルタイムで検出し、AIアルゴリズムがWi-Fi出力をインテリジェントに調整することで、干渉条件下での通信速度を20%向上させます。

省エネ：サービストラフィックをリアルタイムで分析し、ポートやボードをインテリジェントに調整します。トラフィックがない時間帯は、すべてのポートとボードを休止状態にすることで、平均エネルギー消費量を40%削減します。

インテリジェントなO&M：AI技術を活用し、ネットワークの計画、建設、保守、最適化プロセスのインテリジェンスを強化します。例えば、家庭用ブロードバンドのO&Mエージェントは、60種類以上の故障を自動的に識別・特定できます。また、自然言語対話を通じてネットワーク・オペレーション・センター（NOC）の運用保守エンジニアを支援し、迅速な解決を促すことで、オンサイトでの保守訪問を大幅に削減します。

AIのためのネットワーク：AI普及の加速

光アクセス：新しい家庭用AIサービスの帯域要件を満たし、家庭内ネットワーク体験を向上させるため、下りギガビット級・上り100M級のターゲット・ネットワークを構築します。

光伝送：全国ネットワークで5ms、地域ネットワークで3ms、メトロネットワークで1msの低遅延圏を構築し、ミリ秒レベルのコンピューティング・アクセスを可能にすることで、AIアプリケーションの最適なパフォーマンスを保証します。

Huaweiは、次世代光ネットワーク向けにフルシリーズの製品とソリューションを投入しています。光アクセス分野では、FTTR、OLT、ONT、ODNなどの次世代FAN製品を発表しました。光伝送分野では、OTNバックボーン、OTN光レイヤー、OTNメトロネットワーク向けの次世代OTN製品をリリースし、通信事業者がAgentic UBB（エージェンティックUBB）ネットワークを構築することを支援します。

