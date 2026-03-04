パラジウム・グローバル・サイエンス・アワード2026：パラジウムの新規応用に関する応募受付を開始

上海、2026年3月4日 /PRNewswire/ -- パラジウム・グローバル・サイエンス・アワードは、パラジウムの新規応用を対象とした国際科学コンペティションの第2回の開催を発表しました。賞金総額は35万ドルです。応募期間は2026年3月2日から7月31日までで、palladiumaward.comにて受け付けています。





パラジウム・グローバル・サイエンス・アワードは、独自の触媒活性、水素吸収能力、耐酸化性、高い電気伝導性、および磁化率を持つ金属であるパラジウムを用いた科学技術のブレークスルーを特定し、支援するためのグローバルなプラットフォームとして2025年に設立されました。当アワードは、パラジウムを新たな方法で活用し、技術の効率化や経済的優位性を高め、大規模な産業実装を可能にする画期的な開発、科学論文、および応用コンセプトを表彰するものです。

本アワードでは、3つの部門にわたり計5名の受賞者を選出します。部門は「最優秀科学開発賞（Best Scientific Development）」、「最優秀科学論文賞（Best Scientific Article）」、「最優秀応用コンセプト賞（Best Applied Concept）」です。応募作品は、世界各国の主要な大学や研究センターのトップクラスの科学者・専門家で構成される国際専門家評議会によって審査されます。本国際科学コンペティションのゼネラルパートナーは、中国貴金属工業委員会（China Precious Metals Industry Committee）が務めています。

「世界が画期的な技術への依存度をますます高めている今、パラジウム・グローバル・サイエンス・アワードの第2回を開催することは非常に象徴的です。パラジウムは、エネルギー、化学、医療、グリーンテクノロジー、およびハイテク産業にわたる革新的なソリューションを可能にする類まれな特性を有しています。「この賞は、研究室の枠を超え、産業界を変革し、未来の技術の方向性を形づくることに貢献する世界中の科学者や研究者を特定し、支援するために創設されました」と、パラジウム・グローバル・サイエンス・アワードの国際専門家評議会議長であるFrancis Verpoort教授は述べています。

2025年の第1回大会では、30カ国以上から100件のエントリーがありました。カナダ、日本、インド、米国、およびサウジアラビアから5名の優秀な科学者が受賞者に選ばれ、そのプロジェクトは有機化学、医薬品開発、グリーン・メタノール製造、水質浄化など多岐にわたっています。第2回では、主催者は応募数のさらなる増加と、より多くの国々からの関心を期待しています。

本アワードは、世界中の科学者、研究者、エンジニア、スタートアップ企業、および研究開発チームを対象としています。候補者は、パラジウム・グローバル・サイエンス・アワードの公式サイト（www.palladiumaward.com）から応募し、詳細を確認することができます。

