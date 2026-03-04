こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
日本製鉄 黒崎播磨株式会社株式（証券コード5352）に対する公開買付けの結果に関するお知らせ
日本製鉄株式会社（以下「公開買付者」といいます。）は、2026年１月30日、黒崎播磨株式会社（証券コード：5352、株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」といいます。）プライム市場及び証券会員制法人福岡証券取引所（以下「福岡証券取引所」といいます。）本則市場、以下「対象者」といいます。）の普通株式（以下「対象者株式」といいます。）を金融商品取引法（昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。以下「法」といいます。）に基づく公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）により取得することを決議し、2026年２月２日より本公開買付けを実施しておりましたが、本公開買付けが2026年３月３日をもって終了いたしましたので、その結果について下記のとおりお知らせいたします。
詳細については以下よりご覧ください。
https://www.nipponsteel.com/newsroom/news/2026/__icsFiles/afieldfile/2026/03/04/20260304_100.pdf
お問い合わせ先：https://www.nipponsteel.com/contact/
