トップ3で99.0%シェア--20.26億米ドル市場へ拡大するWAT試験装置の競争構造
WAT試験装置とは、半導体前工程においてウェハ上のテスト素子やモニタ構造に対し、電気特性を高速かつ再現性高く測定し、プロセスの健全性を定量管理するための計測・制御システムである。一般に、ソースメジャーユニット、スイッチング／マトリクス、低ノイズ計測、温調・チャック制御、プローブカード／プローバ連携、レシピ管理、統計解析、MES・良率管理系へのデータ供給までを含む。目的は合否判定ではなく、工程変動の兆候を早期に検知し、条件出しやフィードバック制御を可能にする点にある。微小電流・高抵抗・高電圧などレンジ拡大と同時に、スループットと相関性が要求され、装置の価値は測定精度だけでなく、ライン運用に耐える自動化、データ完全性、保守性まで含めた総合性能で決まる。
WATが製造競争力の中枢へ移る
LP Information調査チームの最新レポートである「世界WAT試験装置市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/625824/wat-test-equipment）によると、2026年から2032年の予測期間中のCAGRが16.0%で、2032年までにグローバルWAT試験装置市場規模は20.26億米ドルに達すると予測されている。背景には、先端ロジックの微細化だけでなく、SiCを含むパワー半導体、先端パッケージ連動の工程難度上昇があり、微小欠陥やばらつきが性能・信頼性・歩留まりを直撃する局面が増える点がある。WATは、検査コストではなく、工程最適化のためのデータ生成装置として位置付けが変化しつつある。加えて、量産立上げの短期化要求により、測定の自動化とレシピの標準化、統計的プロセス管理との接続が投資テーマとなり、装置更新とソフトウェア機能拡張が同時に進む構造が市場を押し上げる。
図. WAT試験装置世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343247/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343247/images/bodyimage2】
図. 世界のWAT試験装置市場におけるトップ4企業のランキングと市場シェア（2025年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
トッププレイヤー：数字で読む主役交代
LP Informationのトップ企業研究センターによると、WAT試験装置の世界的な主要製造業者には、Keysight、Tektronix、Semitronixなどが含まれている。2025年、世界のトップ3企業は売上の観点から約99.0%の市場シェアを持っていた。このデータは、成熟した計測領域の延長ではなく、製造投資サイクルと連動して拡大する設備カテゴリへ移行していることを示す。北米は設計検証と量産の橋渡し需要が厚く、低ノイズ計測と自動化ソフト、データ整合の要求が強まりやすい。欧州は車載・産業用途の品質規格と信頼性評価の文脈でWATの重要度が上がり、プロセス窓の定量管理が導入理由になりやすい。中国を中心とするアジアは新設ラインの投資と国産化の流れが装置需要を形成し、導入スピードと現地サポート、運用に合わせた機能実装が選好要因になりやすい。企業別には、Keysightは計測器技術と自動化・解析を束ねた統合力で上位領域を狙いやすく、Tektronixはモジュール化と高密度化により拡張性と保守性を訴求しやすい。SemitronixとSemightは用途適合と現場定着を軸に、コストと納期、ローカルエコシステムで浸透余地を拡げる構図になりやすい。
量産を安定化させる経営資産
WATの真価は、測れたかではなく、測定データが工程意思決定に直結するかで決まる。立上げ段階では条件探索の速度、量産段階では変動検知の早さが収益性を左右し、WATは歩留まりとスループットの両方に効く装置となる。市場成長が2026年以降に加速する前提は、設備投資が増えるだけでなく、データ駆動で製造を回す運用思想が標準化していくことを意味する。経営層にとっては、WATは現場の道具ではなく、品質・納期・コストのブレを縮めるための基盤であり、導入効果は単年度の修繕ではなく、製品世代を跨いで積み上がる性格を持つ。
WATが製造競争力の中枢へ移る
LP Information調査チームの最新レポートである「世界WAT試験装置市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/625824/wat-test-equipment）によると、2026年から2032年の予測期間中のCAGRが16.0%で、2032年までにグローバルWAT試験装置市場規模は20.26億米ドルに達すると予測されている。背景には、先端ロジックの微細化だけでなく、SiCを含むパワー半導体、先端パッケージ連動の工程難度上昇があり、微小欠陥やばらつきが性能・信頼性・歩留まりを直撃する局面が増える点がある。WATは、検査コストではなく、工程最適化のためのデータ生成装置として位置付けが変化しつつある。加えて、量産立上げの短期化要求により、測定の自動化とレシピの標準化、統計的プロセス管理との接続が投資テーマとなり、装置更新とソフトウェア機能拡張が同時に進む構造が市場を押し上げる。
図. WAT試験装置世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343247/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343247/images/bodyimage2】
図. 世界のWAT試験装置市場におけるトップ4企業のランキングと市場シェア（2025年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
トッププレイヤー：数字で読む主役交代
LP Informationのトップ企業研究センターによると、WAT試験装置の世界的な主要製造業者には、Keysight、Tektronix、Semitronixなどが含まれている。2025年、世界のトップ3企業は売上の観点から約99.0%の市場シェアを持っていた。このデータは、成熟した計測領域の延長ではなく、製造投資サイクルと連動して拡大する設備カテゴリへ移行していることを示す。北米は設計検証と量産の橋渡し需要が厚く、低ノイズ計測と自動化ソフト、データ整合の要求が強まりやすい。欧州は車載・産業用途の品質規格と信頼性評価の文脈でWATの重要度が上がり、プロセス窓の定量管理が導入理由になりやすい。中国を中心とするアジアは新設ラインの投資と国産化の流れが装置需要を形成し、導入スピードと現地サポート、運用に合わせた機能実装が選好要因になりやすい。企業別には、Keysightは計測器技術と自動化・解析を束ねた統合力で上位領域を狙いやすく、Tektronixはモジュール化と高密度化により拡張性と保守性を訴求しやすい。SemitronixとSemightは用途適合と現場定着を軸に、コストと納期、ローカルエコシステムで浸透余地を拡げる構図になりやすい。
量産を安定化させる経営資産
WATの真価は、測れたかではなく、測定データが工程意思決定に直結するかで決まる。立上げ段階では条件探索の速度、量産段階では変動検知の早さが収益性を左右し、WATは歩留まりとスループットの両方に効く装置となる。市場成長が2026年以降に加速する前提は、設備投資が増えるだけでなく、データ駆動で製造を回す運用思想が標準化していくことを意味する。経営層にとっては、WATは現場の道具ではなく、品質・納期・コストのブレを縮めるための基盤であり、導入効果は単年度の修繕ではなく、製品世代を跨いで積み上がる性格を持つ。