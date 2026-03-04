プロ向け美容材料の通信販売サイト「美通販」が、「美通販 創業祭SALE！」 第2弾を開催！ 最大50％OFFでお届けする年に一度の特別セールは2026年3月31日（火）まで！
プロ向け美容材料の通信販売サイト「美通販」（https://www.bitsuhan.com/）が、年に一度の特別セール「美通販 創業祭SALE！」第2弾を開催中。
「美通販 創業祭SALE！」は、美通販の開業記念日である3月28日を記念して、年に一度開催される特別なキャンペーンです。
期間中は、日ごろ愛顧いただいているサロン様への感謝を込めて、最大50％OFFの特別価格にて販売！ 仕入価格の削減・まとめ買いに最適なキャンペーンとなっております。
オトクな創業祭は2026年3月31日（火）まで開催中です。
＜創業祭SALE！ 商品の一例＞
・人気のヘアカラー剤、ヘアケア用品、パーマ剤を多数ご用意！ まとめ買いをするなら今！
・ドライヤーやアイロン、タオルをはじめとする各種美容用品も今だけの価格で！
・さらにワゴンやスタイリングチェアなどの美容機器もセール価格でお届け中！
他にも、オトクな人気アイテムを多数ご用意しております。
＜「美通販 創業祭SALE！」キャンペーン概要＞
【webサイト】https://www.bitsuhan.com/site/user_data/2601_anniversary?utm_source=260226&utm_medium=PR&utm_campaign=2026anniversary
【キャンペーン日程(第2弾)】2026年2月26日(木) ～ 3月31日(火)
＜本件に関するお問い合わせ＞
会社名：株式会社美通販
事業内容：B to B美容材料の通販
担当者：松田
URL:https://www.bitsuhan.com
TEL:0120-389713（9:00～18:00/日曜日、年末年始除く）
FAX:0120-841328（24時間受付）
配信元企業：株式会社美通販（bitsuhan）
