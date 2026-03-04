株式会社トゥーヴァージンズ（東京都千代田区）は、美術思想家・岡倉天心によるベストセラー『The Book of Tea（茶の本）』の出版120周年にあたり、現代語版に新訳。現代美術家の会田誠による解説を収録した『茶の本』を 2026 年 3 月 27 日（金）に発売いたします。





明治時代、美術思想家として活躍した岡倉天心により、英語で執筆された『The Book of Tea（茶の本）』。1906年にニューヨークの出版社から刊行されるとベストセラーとなり、各国で翻訳され、欧米社会に大きな衝撃を与えました。

タイトルこそ『茶の本』ですが、そこで語られるのは日本および東洋の文化や哲学、美意識についてであり、「死の術」を説く武士道に対して「生の術」を謳う同書は後世にわたり日本美術の発展に大きな功績を残し、いまなお普遍的名著として知られます。

そして、刊行120年を迎えたいま--多文化主義と多様性が進展を見せる一方で、グローバリズムが加速し、排外主義的な思想も広がりつつあるこの現代において、自らの価値観や心の拠り所、文化のあり方を認識するための智慧が得られる一冊として注目を集めています。

そんな『茶の本』は、これまで時代に合わせてアカデミックかつナショナリティックにも翻訳されてきましたが、本書の新訳は原文の天心の息遣いを重視しつつも、本来の「茶道」がもつ美しさ、柔軟さを表現した、現代人にも読みやすい翻訳を試みています。

また、自身の創作活動において、天心から大きな影響を受けたという日本を代表する美術家・会田 誠が、いまを生きる世代に向け、新たな視点で解説。

さまざまな問題に直面する状況において、新たな発見や思索の一助となるはずです。

『茶の本』会田誠による解説より

「 『茶の本』は、天心が人類のためにあらかじめ用意しておいた処方箋のようなものではないだろうか。平和のための--あるいはそれが叶わないとしても、なんとか心の平安を保つための。利休が完成させた茶道は、血で血を洗う戦乱の世に生まれた。ならば天心があのタイミングで世界に向けて、国際語たる英語で、その茶道を紹介する本を書いた動機が、世界に迫り来る戦乱の世の予感だったと考えても、さほど突飛ではないと思うのだ。

言うまでもなく戦乱--戦争は形を変え、より複雑怪奇に、現在も世界各地で絶え間なく続いている。その戦争の要因となる人類の根本的な性質は変わっていないからだ。それはヒトの脳髄のあまりに深くに根を張っており、容易な解決策などありそうにもない。そんな、昔と変わらぬ混迷の世を生きている今の人々が『茶の本』を--百年以上前の東洋の一知性が西洋文明とがっぷり四つに対峙して書いた本を--再び読むことには、なにがしかの深い意義があると思える。この比喩的表現に満ちた、ほとんど詩集のような趣さえある本には、そのような高難易度の問題を解決するためのヒントがまだ隠され、ちりばめられているんじゃないか。 」

書籍情報

『茶の本』





著：岡倉天心

解説：会田誠

翻訳：田内万里夫

翻訳監修：岡倉登志

発売日：2026 年 3 月 27 日（金）＊発売日は地域によって異なることがあります

価格：2,640円（本体2,400円＋税10%）

仕様：新書／上製／208 頁

ISBN：978-4-86791-070-2

出版社：トゥーヴァージンズ

Amazon予約ページ：https://amzn.to/4aNnNwm

著者／解説／翻訳／翻訳監修 紹介

著者：岡倉天心（おかくら・てんしん）



美術指導者。1863年、横浜生まれ。西洋化が進む明治時代、東京美術 学校の創立やボストン美術館中国·日本美術部長就任等を通じて、美術指 導者として近代日本美術の発展に功績を残す。1906年にはニューヨークで『The Book of Tea（茶の本）』を出版、東洋や日本の美術・文化の紹介にも努めた。

解説：会田誠（あいだ・まこと）





現代美術家。1965年、新潟県生まれ。89年、東京藝術大学美術学部絵画科油画専攻卒。 91年、東京藝術大学大学院美術研究科修了（油画技法材 料研究室）。絵画のみならず、写真、立体、パフォーマンス、インスタレーション、小説、漫画を手掛けるなど表現領域は国内外多岐にわたる。

翻訳：田内万里夫（たうち・まりお）

1973年、埼玉県生まれ。テンプル大学教養学部英文学科卒。翻訳著作権エージェントとして勤務しながら、2001年より絵を描くようになる。訳書にジム·デロガティス『レスター・バングス 伝説のロック評論家、その言葉と生涯』（TONKACHI BOOKS）。明るい未来を夢想する、生来の悲観論者。

翻訳監修：岡倉登志（おかくら・たかし）

近現代史家。1945年、千葉県生まれ。68年、明治大学史学科西洋史専攻卒。74年、明治大学政治学研究科博士課程単位取得。 74～75年、フランスと西アフリカに留学。専門はヨーロッパ・アフリカ関係史、明治時代、万博など。近著に『岡倉天心『茶の本』の世界』（ちくま新書）。

