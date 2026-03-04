東武百貨店 池袋本店 地下2階・地下1階の食品フロアでは、3月12日(木)から25日(水)まで、お花見気分を味わえるグルメを展開します。注目は東武限定の「桜」スイーツ！桜のクリームを使用したケーキやマカロンなどバラエティ豊かにご紹介します。そのほか、桜が味のアクセントになるお惣菜、お花見で食べやすいワンハンド「串」グルメを取り揃えます。

◆東武限定「桜」スイーツに注目！

(1)【コロンバン】◆地下1階6番地

「プランタンジャポネーズ」783円(1個)《各日数量限定》

(2)【ル ビアン】◆地下1階1番地

「春色トロぺジェンヌ」324円(1個)《各日販売予定30点》※各日午前10時から販売

(3)【ダロワイヨ レ マカロン】◆地下1階4番地

「桜テヴェール」324円(1個)《各日数量限定》

(4)【ヴィタメール】◆地下1階9番地

「シュートリュフ(SAKURA)」227円(1個)《各日数量限定》

◆桜もちの食べ比べが楽しめる！関東風・関西風

関東風【銀座あけぼの】◆地下1階4番地

「さくらもち」270円(1個)《各日数量限定》

北海道産小豆のこし餡をしっとり生地で優しく“ふくさ包み”にした桜もち。

関東風【金沢和音】◆地下1階4番地

「桜もち(関東風)」324円(1個)

職人が1つ1つ丁寧に焼き上げた生地になめらかなこし餡と柔らかな求肥が入った逸品。

関西風【叶 匠壽庵】◆地下1階5番地

「桜もち」519円(2個入)

なめらかなこし餡を包んだ桜もち。塩漬けにした桜葉の優しい甘みが魅力。

※販売期間：3/13(金)～15(日)、21(土)・22(日)、24(火)・25(水)

◆桜を使用したお惣菜をご紹介！

東武限定品【北辰鮨】◆地下2階10番地

「手まり寿司」1,680円(1折)《各日販売予定30点》

人気のネタをひと口サイズに仕立て、桜やレモンを添えて春らしく仕上げた手まり寿司。

【いなりすし専門店 豆狸】◆地下2階4番地

「桜いなり」270円(1個)

桜えび、しいたけ、かんぴょうを混ぜた酢飯をピンクのおあげで包み、桜の花をのせたいなりすし。

【美濃吉】◆地下2階3番地

「天然鯛の桜蒸し」735円(1個)《各日販売予定20点》

道明寺の中に鯛のほぐし身を入れた春の一品。桜の香りが味のアクセントに。

◆お花見にはワンハンドグルメがおすすめ！

東武限定品【ザ ロースト】◆地下2階5番地

「オリジナル3種ローストチキン串」(ローストポテト付)

(オリジナルスパイス・照り焼き・塩/各1本)

756円《各日販売予定24点》

3種類のオリジナルチキンをセットにした東武限定品。

