業界初※全固体電池採用のモバイルバッテリー新発売のご案内 ～発火リスクの大幅低減により、安全性の頂点を実現～
Bigblue Tech株式会社(本社：東京都港区、代表取締役社長：陳 力峰)は、次世代電池技術である全固体電池を採用したモバイルバッテリーシリーズを、2026年3月6日(金)より新発売いたします。
全固体モバイルバッテリーシリーズ
本製品の最大の特長は、発火リスクを極限まで低減することで、日常利用における圧倒的な安心感を実現した点にあります。
■モバイルバッテリーの進化の裏側で高まる「安全性への不安」
スマートフォンの発展に歩調を合わせるように、モバイルバッテリーも高出力化・大容量化・小型化を中心に進化を続けてきました。
一方で、性能向上の裏側では、安全性に対する懸念が顕在化してきたのも事実です。近年相次ぐモバイルバッテリー火災に関する報道を背景に、多くのユーザーが以下のような利用シーンで不安を感じるようになってきています。
・外出時にカバンの中へ入れて持ち歩くなど、他の荷物と重なり合う場面
・取扱時にうっかり落としてしまうような場合
・バス、電車、飛行機等の公共交通機関で多くの人が集まり、限られた空間内における利用
こうした課題意識のもと、当社はモバイルバッテリーにおける新たな安全性の在り方を追求し、全固体電池を採用した製品開発を進めてきました。
従来のモバイルバッテリーで一般的に用いられてきた液体電解質は可燃性を有しており、 構造上どうしても安全性に課題がありました。これに対し、当社が採用する全固体電解質を用いた電池は、液体成分を1％未満まで削減することで、安全性そのものを根本から再設計しています。この構造的アプローチにより、熱暴走の要因となる内部短絡の発生を抑制できるほか、リチウムデンドライトの成長・貫通に対しても高い耐性を発揮します。
「燃えるかも…」という不安を減らし、ユーザーが発火リスクを意識することなく気軽に使える――そんなモバイルバッテリーにおける安全性の頂点を、本製品を通じてご提案いたします。
※業界初 2026年2月現在 当社調べによる
■安心の裏付け
当社は、本製品が日常生活で提供する安心感を、客観的な検証結果に基づいて示すことを重視しています。従来のモバイルバッテリーとの差異を明確化するため、釘刺し試験、落下試験、荷重試験などの比較試験を実施しました。これらの試験により、外部からの衝撃や圧力に対する安全性を確認しています。
■PF8(8,000mAh)
ワイヤレス＋ケーブル充電の2台同時充電にも対応したコンパクトモデル
「PF8」は、マグネット式ワイヤレス充電対応のコンパクトモデルです。大容量でありながら名刺サイズの設計を実現し、対応スマートフォンに装着して持ち歩けるため、移動中でも安定した充電が可能です。
ワイヤレス充電は最大15W出力、ケーブルによる充電はPD20Wに対応。ワイヤレス＋ケーブル充電の併用で、最大2台同時充電にも対応します。コンパクトながら妥協のない充電性能を備えたモデルです。さらに、使い勝手の良い、長さ20cmのUSB-C to USB-Cケーブルを1本付属しており、購入後すぐに利用できます。
充電イメージ
■製品仕様
【PF8】
電池種別 ： リチウムイオン全固体電池
電池容量 ： 8,000mAh(30.4Wh/3.8V)
液体含量 ： ＜1％
USB-C定格出力 ： 20W(5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A)
USB-C定格入力 ： 18W(5V/3A、9V/2A)
ワイヤレス充電： 5W/7.5W/10W/15W
電池残量表示 ： LEDインジケーター
保護機能 ： 入力過電圧保護、出力過電流保護、短絡保護、
バッテリー過充電、バッテリー放電保護、バッテリー過電流保護、
IC過熱保護、充放電バッテリー温度、NTC保護
重量 ： 約170g
本体サイズ ： 約100×65×14mm
ケース素材 ： アルミニウム+PC+ABS
動作温度 ： -20～＋55℃
充電温度 ： 0～＋55℃
保管温度 ： -20～＋55℃
同梱物 ： 本体、USB-C to USB-Cケーブル(20cm)、取扱説明書、保証カード
■PF10(10,000mAh)・PF20(20,000mAh)
USB-Cケーブル2本内蔵、最大4台同時充電対応モデル
「PF10」・「PF20」は、背面に2本のUSB-C充電ケーブルを内蔵しています。ケーブルを忘れて充電ができなくなる心配がなく、必要なときにすぐに充電可能。大容量ながら携帯性にも優れ、日常・移動中の充電を強力にサポートします。
また、別売りのケーブルと内蔵ケーブルとの併用で、最大4台の同時充電にも対応します。複数台のスマートフォンやデバイスをまとめて充電したい場面で高い利便性を発揮します。
充電イメージ
■製品仕様
【PF10】
電池種別 ： リチウムイオン全固体電池
電池容量 ： 10,000mAh(37Wh/3.7V)
液体含量 ： ＜1％
USB-A定格出力 ： 5V/3A、9V/2A、10V/2.25A、12V/1.67A
USB-C1定格出力： 5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A
USB-C2定格出力： 5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A
USB-C3定格出力： 5V/2.4A
USB-C1定格入力： 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A
電池残量表示 ： デジタル表示(％)
本体サイズ ： 約148×69×18mm
重量 ： 約230g
保護機能 ： 入力過電圧保護、出力過電流保護、短絡保護、
バッテリー過充電、バッテリー放電保護、
バッテリー過電流保護、IC過熱保護、充放電バッテリー温度、
NTC保護
ケース素材 ： PC+ABS
動作温度 ： -20～＋55℃
充電温度 ： 0～＋55℃
保管温度 ： -20～＋55℃
同梱物 ： 本体、取扱説明書、保証カード
【PF20】
電池種別 ： リチウムイオン全固体電池
電池容量 ： 20,000mAh(74Wh/3.7V)
液体含量 ： ＜1％
USB-A定格出力 ： 5V/3A、9V/2A、10V/2.25A、12V/1.67A
USB-C1定格出力： 5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A
USB-C2定格出力： 5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A
USB-C3定格出力： 5V/2.4A
USB-C1定格入力： 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A
電池残量表示 ： デジタル表示(％)
本体サイズ ： 約148×69×30mm
重量 ： 約390g
保護機能 ： 入力過電圧保護、出力過電流保護、短絡保護、
バッテリー過充電、バッテリー放電保護、
バッテリー過電流保護、IC過熱保護、充放電バッテリー温度、
NTC保護
ケース素材 ： PC+ABS
動作温度 ： -20～＋55℃
充電温度 ： 0～＋55℃
保管温度 ： -20～＋55℃
同梱物 ： 本体、取扱説明書、保証カード
【発売日】
2026年3月6日(金)発売予定
【販売場所】
くらしのeショップ、山善ビズコム、Amazon、全国のホームセンター、テレビショッピングなどで販売予定です。
■モデル別仕様・価格一覧
【PF8】
容量 ： 8,000mAh
カラー ： ホワイト/ブラック/パステルブルー
希望小売価格(税込)： 7,980円
【PF10】
容量 ： 10,000mAh
カラー ： パールホワイト
希望小売価格(税込)： 8,980円
【PF20】
容量 ： 20,000mAh
カラー ： パールホワイト
希望小売価格(税込)： 9,980円
■会社概要
会社名 ： Bigblue Tech株式会社
所在地 ： 〒105-0004 東京都港区新橋5丁目12-11天翔新橋5丁目ビル402号
代表者 ： 代表取締役 陳 力峰
創業 ： 2020年7月
事業内容： ソーラーパネル、ポータブル電源、モバイルバッテリーの販売
HP ： https://www.ibigblue.co.jp