『侍ジャパン』デザインが日常に喜びと興奮をもたらす。アンダーウェアブランド【HIPSHOP(ヒップショップ)】と【侍ジャパン】のコラボ『SAMURAI JAPAN Series』 2026年3月6日(金)より予約販売開始！
日常を鮮やかに彩り楽しく過ごせるアイテムを展開するブランド【HIPSHOP(ヒップショップ)】が、侍ジャパンにリスペクトを込めて、日常に小さな喜びと興奮を生むシリーズ『HIPSHOP SAMURAI JAPAN Series』をローンチします。
HIPSHOP SAMURAI JAPAN Series
今回登場するのは、誇りを感じさせるホームデザインとそしてその一歩を踏み出す緊張感を映したビジターデザイン。
同じ舞台に立ちながら、纏う空気は違う。
2つのデザインは日常の中に“あの瞬間”を呼び起こします。
BOXER
PACKAGE
さらに本作では、PEANUTSの仲間たちをあしらったデザインもラインナップ。
スヌーピーとチャーリー・ブラウンの姿を、侍ジャパンの世界観の中に落とし込みました。
スポーツとキャラクターカルチャーが交差する、HIPSHOPならではの特別な逸品です。
HIPSHOP SAMURAI JAPAN Series PEANUTS DESIGN
PEANUTS DESIGN BOXER
PEANUTS DESIGN PACKAGE
ボクサーサイズはS～LLまで4サイズ展開し、Sサイズは女性にも心地よくフィット。
さらにKIDSサイズも2サイズご用意。
老若男女すべての世代が楽しめるラインナップとなりました。
親子でリンクする楽しさも、家族で共有する高揚感も、このシリーズの魅力のひとつです。
家族というひとつの小さな輪が、同じ空気をまとい、同じ瞬間を楽しむ--
そんな新しい体験をHIPSHOPは提案します。
予約の詳しい情報はこちら↓
https://hipshop.jp/pages/samurai-japan
大人サイズは S / M / L / LLの4サイズ展開。
キッズサイズは110 / 130の2サイズ展開です。
アンダーパンツのボディには、汗を素早く発散しさらりとした肌触りをキープする、速乾性と伸縮性に優れたポリエステル素材を採用しています。
隠れたファッションを楽しめるインナーアイテムはギフトにも最適。
機能性に優れた素材でスポーツやフィットネスの時のアクティブウェアとしても！
HIPSHOPが届けるのは、ただのアンダーウェアではなく、
“身にまとう体験”。
このシリーズが、あなたの日常に小さなドラマを灯します。
完全初回生産限定の『HIPSHOP SAMURAI JAPAN Series』
お早めにご予約ください！
【 SAMURAI JAPAN Series 】
2026年 3月6日(金) 10:00 予約販売開始
※発売・お届けは4月中旬予定
・特設サイト
https://hipshop.jp/pages/samurai-japan
・ONLINE STORE
https://hipshop.jp/
・HIPSHOP各店
SHOP LIST： https://hipshop.jp/pages/shop
・ZOZOTOWN※4月下旬発売予定
https://zozo.jp/shop/hipshop/
・Rakuten ONLINE STORE※4月下旬発売予定
https://www.rakuten.co.jp/hipshop/
【ADULT SIZE全4種】
・UNIFORM HOME / VISITOR DESIGN
各2,800円(税込)
・SNOOPY HOME / CHARLIE BROWN VISITOR DESIGN
各3,000円(税込)
※ADULT SIZE のPEANUTSキャラクターデザインは特別仕様のため価格が異なります。
・KIDS SIZE 全4種
各2,500円(税込)
SIZE：
ADULTS／S (ウエスト68～76cm)
ADULTS／M (ウエスト76～84cm)
ADULTS／L (ウエスト84～94cm)
ADULTS／LL (ウエスト94～104cm)
KIDS／110(ウエスト49～55cm)
KIDS／130(ウエスト53～59cm)
TYPE：転写プリントポリエステル成型-前閉じ
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC
(C) 2026 SAMURAI JAPAN
【ブランド紹介】
HIPSHOP
■HIPSHOP(ヒップショップ)
今SNSなどで話題の唯一無二のアンダーウェアブランド。
ボクサーのボディーはシームレスボディーですっきりとしたシルエット。
プリントの発色にこだわり、デザインの細かな部分までしっかりと再現。
汗を素早く発散し、さらりとした肌触りをキープする速乾性と伸縮性に優れたポリエステルタイプです。
あなたが欲しいデザインがきっと見つかる。
1,000種類以上揃えて皆様をお待ちしております。
見えないからこその自由がある。
普段は隠れていたり目立たないアイテムをもっと楽しむモノに。
公式オンラインストア ： https://www.hipshop.jp
ZOZOTOWN ： http://zozo.jp/shop/hipshop/
Instagram(@hipshop.jp)： https://www.instagram.com/hipshop.jp
X(@HipshopOfficial) ： https://x.gd/VzeFN
M&G Inc.