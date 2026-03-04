日常を鮮やかに彩り楽しく過ごせるアイテムを展開するブランド【HIPSHOP(ヒップショップ)】が、侍ジャパンにリスペクトを込めて、日常に小さな喜びと興奮を生むシリーズ『HIPSHOP SAMURAI JAPAN Series』をローンチします。





HIPSHOP SAMURAI JAPAN Series





今回登場するのは、誇りを感じさせるホームデザインとそしてその一歩を踏み出す緊張感を映したビジターデザイン。

同じ舞台に立ちながら、纏う空気は違う。

2つのデザインは日常の中に“あの瞬間”を呼び起こします。





BOXER

PACKAGE





さらに本作では、PEANUTSの仲間たちをあしらったデザインもラインナップ。

スヌーピーとチャーリー・ブラウンの姿を、侍ジャパンの世界観の中に落とし込みました。

スポーツとキャラクターカルチャーが交差する、HIPSHOPならではの特別な逸品です。





HIPSHOP SAMURAI JAPAN Series PEANUTS DESIGN

PEANUTS DESIGN BOXER

PEANUTS DESIGN PACKAGE





ボクサーサイズはS～LLまで4サイズ展開し、Sサイズは女性にも心地よくフィット。

さらにKIDSサイズも2サイズご用意。

老若男女すべての世代が楽しめるラインナップとなりました。





親子でリンクする楽しさも、家族で共有する高揚感も、このシリーズの魅力のひとつです。

家族というひとつの小さな輪が、同じ空気をまとい、同じ瞬間を楽しむ--

そんな新しい体験をHIPSHOPは提案します。





予約の詳しい情報はこちら↓

https://hipshop.jp/pages/samurai-japan





大人サイズは S / M / L / LLの4サイズ展開。

キッズサイズは110 / 130の2サイズ展開です。





アンダーパンツのボディには、汗を素早く発散しさらりとした肌触りをキープする、速乾性と伸縮性に優れたポリエステル素材を採用しています。

隠れたファッションを楽しめるインナーアイテムはギフトにも最適。

機能性に優れた素材でスポーツやフィットネスの時のアクティブウェアとしても！





HIPSHOPが届けるのは、ただのアンダーウェアではなく、

“身にまとう体験”。

このシリーズが、あなたの日常に小さなドラマを灯します。





完全初回生産限定の『HIPSHOP SAMURAI JAPAN Series』

お早めにご予約ください！









【 SAMURAI JAPAN Series 】

2026年 3月6日(金) 10:00 予約販売開始

※発売・お届けは4月中旬予定

・特設サイト

https://hipshop.jp/pages/samurai-japan

・ONLINE STORE

https://hipshop.jp/

・HIPSHOP各店

SHOP LIST： https://hipshop.jp/pages/shop

・ZOZOTOWN※4月下旬発売予定

https://zozo.jp/shop/hipshop/

・Rakuten ONLINE STORE※4月下旬発売予定

https://www.rakuten.co.jp/hipshop/









【ADULT SIZE全4種】

・UNIFORM HOME / VISITOR DESIGN

各2,800円(税込)





・SNOOPY HOME / CHARLIE BROWN VISITOR DESIGN

各3,000円(税込)





※ADULT SIZE のPEANUTSキャラクターデザインは特別仕様のため価格が異なります。





・KIDS SIZE 全4種

各2,500円(税込)





SIZE：

ADULTS／S (ウエスト68～76cm)

ADULTS／M (ウエスト76～84cm)

ADULTS／L (ウエスト84～94cm)

ADULTS／LL (ウエスト94～104cm)





KIDS／110(ウエスト49～55cm)

KIDS／130(ウエスト53～59cm)





TYPE：転写プリントポリエステル成型-前閉じ









