企業向けにデータ消去およびモバイルライフサイクルソリューションを提供するBlancco Technology Groupの日本法人、株式会社ブランコ・ジャパン(本社：東京都港区、代表取締役社長：三松 基、以下、ブランコ)は、最新の脅威動向とセキュリティ対策が集結するサイバーセキュリティ専門イベント「Security Days Spring 2026」の大阪・東京会場に出展することをお知らせします。





2026年3月に全国主要都市で開催される「Security Days Spring 2026」は、サイバーセキュリティ分野に特化したセミナー／展示会イベントです。標的型攻撃、ランサムウェア、情報漏洩対策など、日々巧妙化・悪質化するサイバー攻撃の最新動向とその対策について、各種セミナーや展示を通じて紹介しています。ブランコは、3月10日(火)の大阪、2026年3月24日(火)～27日(金)の東京の2都市の会場に出展し、それぞれの会場にて「サステナブルなIT資産管理を実現できるデータ消去管理」について講演を行います。





1





Security Days Spring 2026 大阪会場

・会期 ： 2026年3月10日(火)

・時間 ： 講演 9：30 - 19：00 / 展示 10：00 - 17：40

・会場 ： コングレコンベンションセンター(グランフロント大阪 北館B2F) https://www.congre-cc.jp/access/

・参加費： 無料(事前登録制)





2





Security Days Spring 2026 東京会場

・会期 ： 2026年3月24日(火) - 3月27日(金)

・時間 ： 講演 8：50 - 19：30(27日(金)のみ18：10まで) / 展示 9：20 - 17：45

・会場 ： JPタワーホール＆カンファレンス(KITTE 4F) https://marunouchi.jp-kitte.jp/guide/access.jsp

・参加費： 無料(事前登録制)









【Security Days Spring 2026 大阪・東京会場：展示ブース情報】

ブランコの展示ブースでは、PCのデータ消去ソフトウェアであるBlancco Drive Eraserを中心とした組織向けのデータ消去ソリューション、並びに、稼働中のPC上で、特定のファイルやフォルダだけを復元できないよう消去するBlancco File Eraserによるファイルのライフサイクルソリューションをご案内します。









【大阪会場のセミナー】

「なんでやねん！ええかげんにせえよ！」と言われないための最新のデータ消去管理

2026年3月10日(火) 13:35 - 14:15

本セッションでは、不十分なデータ消去管理で「なんでやねん！ええかげんにせえよ！」と言われないようにするために、情報システム部門・情報セキュリティ部門の方々はもちろん、経営者・責任者の方々にも知っていただきたい、「セキュリティを高めつつ、工数を削減し、サステナブルなIT資産管理を実現できるデータ消去管理」をご紹介します。





ご登録はこちら： https://f2ff.jp/introduction/11838?event_id=secd-2026-01-osaka









【東京会場のセミナー】

時代遅れのデータ消去からの脱却 ～「消す」は、ここまで進化している～

2026年3月27日(金) 16:00 - 16:40

本セッションでは、情報システム部門・情報セキュリティ部門の方々はもちろん、経営者・責任者の方々にも知っていただきたい、「セキュリティを高めつつ、工数を削減し、サステナブルなIT資産管理を実現できるデータ消去管理」をご紹介します。





ご登録はこちら： https://f2ff.jp/introduction/12118?event_id=secd-2026-01-tokyo









＜Blancco Technology Groupについて＞

Reduce Risk. Increase Efficiency. Be Sustainable.

(リスクの低減、効率性の向上、持続可能性。)





Blancco Technology Groupは、安全で法規制に準拠できる自動化されたデータ消去ソリューションを組織に提供しており、循環型経済への移行を促進しています。Blanccoのデータ消去は、毎年数千万件も実施されており、多くの組織は耐用年数を迎えたデータを不正アクセスから保護しながら、データストレージ資産の安全な再配置、厳格化するデータ保護やプライバシーの法規制への準拠をサポートしています。また、Blanccoの高精度なモバイルデバイス診断は、ライフサイクルが終了したIT資産の循環型経済への確実な移行、組織、ITAD(リユース・リサイクル)事業者、そしてモバイル事業者の、より持続可能なビジネスの実現をサポートしています。





Blanccoのソリューションは世界各国の政府機関、法務機関、独立した検証機関から認定／承認／推奨を取得しており、データ消去およびモバイルライフサイクルソリューションにおける業界標準です。40を超える特許取得済み／特許出願中のアイデアと共に、グローバルな組織のオペレーションの加速、データセキュリティ確保、そしてビジネスの成長のために、信頼できる革新的なソリューションの数を増やし続けています。





詳しくは、 https://www.blancco.com/ja/ をご覧ください。









【会社概要】

名称 ： 株式会社ブランコ・ジャパン

代表者： 代表取締役社長 三松 基

所在地： 東京都港区南青山2-23-8 外苑ビル5階

設立 ： 2010年4月

資本金： 1,000万円