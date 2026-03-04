全国にフルサービス型の喫茶店を展開する株式会社コメダ[本社：愛知県 代表取締役社長：甘利 祐一 グループ店舗数：1,150店舗(2026年2月末時点)]は、全国のコメダ珈琲店で2026年3月12日(木)より、季節限定で「春の新作ケーキ4種」を販売いたします。





【コメダ珈琲店】2026年 春の新作ケーキ4種





＼ 春を彩るご褒美ケーキ4種が勢ぞろい！ ／

■キャラメル サレ【宮古島の雪塩(R)使用】

キャラメルクリームと、しっとり焼き上げたクレープ生地を重ね合わせたミルクレープです。口どけの良いキャラメルクリームに宮古島の雪塩(R)を合わせることで、上品な甘さの中にほのかな“塩味のアクセント”が生まれ、味わいをきゅっと引き締めています。さらに、キャラメルにはほんのりとしたビター感を残し、奥行きのあるバランスに仕上げました。クレープ生地とキャラメルクリームを丁寧に13層に重ねることで、なめらかな口どけと、重なる層ならではの心地よい食感が楽しめます。

※本商品に使用している食塩中に「雪塩(R)」49％使用





【コメダ珈琲店】キャラメル サレ





■くちどけカッサータ

クリームチーズのなめらかな口どけに、5種のドライフルーツとナッツを合わせた、コメダ珈琲店初のカッサータです。色とりどりのドライフルーツを散りばめて、見た目も春らしく華やかに仕上げました。ひと口ごとに異なるドライフルーツの甘みと、アーモンドの香ばしさがアクセントとなり、味わいの変化をお楽しみいただけます。

フルーツの風味と相性のよい紅茶と一緒にお楽しみいただくのもおすすめです。

※使用しているチーズは加熱処理済です

※本商品に使用しているドライフルーツはオレンジピール・チェリー・レーズン・パイン・レモンピールの5種類です





【コメダ珈琲店】くちどけカッサータ





■抹茶の雫【静岡県産 一番茶使用】

静岡県産の一番茶を、抹茶クリームと土台のスポンジに使用した、抹茶づくしのモンブランです。頬張れば、抹茶ならではのほろ苦さと深みのある香りが口いっぱいに広がります。黒糖クリームのやさしい甘さと抹茶のほろ苦さがほどよく調和し、ひと口ごとにバランスのよい味わいが楽しめます。素材の良さが際立つ、上品な仕立てです。





【コメダ珈琲店】抹茶の雫





■THEベイクドチーズ

クリームチーズのコクが活きた、王道のベイクドチーズケーキです。

しっとりとした口あたりとともに、やさしい甘さとほのかな酸味がふわりと広がり、心地よい余韻が続きます。底にはクッキークラムを合わせ、ほろっとほどける軽やかな食感が控えめなアクセントに。飽きのこないおいしさを追求した、王道チーズケーキに仕立てました。

※使用しているチーズは加熱処理済です





【コメダ珈琲店】THEベイクドチーズ





【商品概要】

■販売価格(税込)

各530円～590円

※店舗により価格は異なります。





■販売期間

2026年3月12日(木)～2026年7月上旬予定

※店舗により発売日が前後することがあります。





■販売店舗

全国のコメダ珈琲店





※販売は一部店舗を除きます。

※写真はイメージです。

※商品はすべてお持ち帰り可能です。